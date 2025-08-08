Show-Zoff: Roland Kaiser bricht mit diesem Schlagerstar

Die ZDF-Jubiläumsshow "Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser" sorgte im vergangenen Jahr nicht nur für Partystimmung, sondern auch für eine bittere Enttäuschung bei einem alten Weggefährten des gefeierten Schlagersängers. G.G. Anderson (75), der eigentlich Gerd Grabowski heißt, bestätigte nun in einem Interview mit der Zeitschrift Revue Heute, dass seither Funkstille zwischen ihm und Roland Kaiser (73) herrscht. Ursprünglich war Gerd, der viele Hits für den erfolgreichen Musiker geschrieben hatte, als Gast für die Show im Gespräch. Doch die Einladung blieb aus.

In der Vorbereitungsphase habe Roland ihn kontaktiert und mit ihm über eine mögliche Performance gesprochen. Der Komponist war bereit, mit dem 73-Jährigen gemeinsam einen seiner selbst geschriebenen Hits "Lieb mich ein letztes Mal" oder "Schach matt" zu performen. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen traten andere Schlagerstars wie Maite Kelly (45), Kerstin Ott (43) und Beatrice Egli (37) in der TV-Show auf, um den Musiker zu ehren. Diese Entscheidung hat Gerd bis heute nicht verdaut. Bereits 2024 äußerte er sich enttäuscht gegenüber dem Südkurier, dass Roland ihn nicht eingeladen habe: "Obwohl wir uns seit 50 Jahren kennen und ich viele Hits für ihn geschrieben habe, tat er mir nicht den Gefallen, dass ich in dieser Sendung auftreten konnte." Er sieht sich sogar als Retter des Klassikers "Santa Maria", der ohne seinen Einfluss "auf Platz 595 in den Charts" gelandet wäre.

Die Funkstille zwischen den beiden Schlagergrößen ist ein trauriges Ende einer langen Zusammenarbeit. Dabei hätte Roland seinen langjährigen Freund und Texter jetzt gut gebrauchen können. Denn wie vor fünf Monaten bekannt wurde, hatte er überraschend verkündet, sich vom eigenen Songwriting zurückzuziehen. "Ich habe mich davon verabschiedet, für mich selbst Texte zu schreiben. Wenn mich Künstler-Kolleginnen oder -Kollegen darum bitten, dann tue ich das. Aber für mich selbst texte ich nicht mehr", erklärte der Sänger damals. Künftige Hits für seine Alben überlasse er inzwischen anderen Köpfen.

Roland Kaiser, Musiker

G.G. Anderson, Sänger

Roland Kaiser, Dezember 2024