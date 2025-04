"Liebe im Spektrum"-Connor und Georgie verzaubern die Fans

In der Netflix-Serie "Liebe im Spektrum", die sich um die romantischen Erfahrungen von Menschen mit Autismus dreht, haben Connor und Georgie in der dritten Staffel für Gänsehaut bei den Zuschauern gesorgt. Die beiden begegneten sich in der Show und schlossen schnell eine besondere Verbindung. Der Höhepunkt ihrer zarten Liebesgeschichte bisher? Ein Kuss im Regen, der Fans weltweit berührte. "Dass ihr erster Kuss im Regen war – einfach wow. Ich habe geweint. Ich habe gejubelt. Ich habe es geliebt!", schrieb ein begeisterter Zuschauer auf Instagram. Auch andere Fans betonten, wie perfekt die beiden harmonieren und sich gegenseitig unterstützen.

Ihr erster Kuss ließ die Zuschauerherzen schmelzen, da sich herausstellte, dass es für Connor der allererste Kuss im Leben war. Kurz davor wurde er deshalb sehr nervös. "Oh Mann. Ich habe so oft über meinen ersten Kuss nachgedacht", erklärte er verunsichert und hielt inne. "Vielleicht könnten wir uns erst mal nur auf die Wange küssen", schlug er schüchtern vor. Georgie gab ihm die Ruhe und Sicherheit, die er in dieser Situation benötigte. "Klar, das ist in Ordnung für mich", entgegnete sie liebevoll. Nach dem Kuss auf die Wange, der sich für beide gut anfühlte, kam es dann zum "richtigen" Kuss – ganz romantisch im strömenden Regen.

Connor selbst sieht die Teilnahme an der Serie als wertvolle Lernreise. "Ich habe einiges über Verabredungen und Beziehungen gelernt", erklärte er gegenüber Tudum, der offiziellen Netflix-Begleitplattform. Besonders wichtig seien für ihn kleine Gesten geworden: Er öffne jetzt Türen, stelle Stühle bereit und bedanke sich am Ende eines Dates per SMS, verriet er stolz. Die Dating-Welt habe er als herausfordernd empfunden, doch durch die Show sei er selbstsicherer geworden. Georgie scheint dabei eine wichtige Rolle zu spielen, denn sie bringt durch ihre ruhige und geduldige Art die Gelassenheit in Connors Leben, die er sich wünscht.

Courtesy of Netflix Connor und Georgie, "Liebe im Spektrum"-Stars

Photo by Charley Gallay/Getty Images for Netflix "Liebe im Spektrum"-Cast

