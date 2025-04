Heftig: Rapper Mois schockiert Fans mit Gesichtstattoo

Mois, bürgerlich Zelemkhan Arsanov, sorgt erneut für Schlagzeilen. Der ehemalige YouTube-Star und Skandal-Rapper präsentierte seinen Instagram-Followern ein auffälliges neues Gesichtstattoo, das ihn zu einer optischen Kopie des Batman-Bösewichts "Joker" macht. In einem Video zeigt sich der Künstler, wie er sich das ikonische rote Grinsen quer über die Wangen stechen lässt. Ebenfalls hinzugekommen: Schriftzüge und Kratzmuster auf der Stirn, die sein erschreckend düsteres Erscheinungsbild abrunden. Dieser drastische Wandel bringt Mois zurück in den Fokus, allerdings längst nicht mehr so positiv wie zu seinen Zeiten als Sprachrohr der deutschen Rap-Szene.

Der gebürtige Tschetschene war einst ein gefeierter YouTuber, dessen Kanal Millionen Aufrufe generierte. Mit seiner Plattform "Keller GmbH" arbeitete er an der Seite großer Namen wie Kollegah (40), Farid Bang (38) und Sun Diego und machte sich einen Namen als Entertainer und Musikproduzent. Doch seit einigen Jahren geriet er immer wieder in negative Schlagzeilen: Polizeieinsätze, mutmaßliche Spendenskandale, Drogenprobleme und ein öffentlicher Zusammenbruch, bei dem sogar Morddrohungen gegen seine Ex-Frau fielen. Mois scheint mit diesem neuen Tattoo ein endgültiges Statement über seinen Bruch mit dem alten Leben abzugeben – doch mit welchem Ziel, bleibt unklar.

Bekannt wurde Mois einst mit mittlerweile eingestellten YouTube-Formaten, die ihm Millionen an Klicks einbrachten und ihn zu einem festen Bestandteil der Szene machten. Geboren in Tschetschenien, floh er im Alter von 15 Jahren mit seiner Familie nach Österreich und verwirklichte sich hier einen Traum, der jedoch in den letzten Jahren zu einem Albtraum zu werden schien. Sein neues, schockierendes Aussehen scheint nicht nur ein Versuch zu sein, sich von seiner Vergangenheit zu lösen, sondern auch eine Art Statement. Wer Mois und seinen Hang zur Provokation kennt, könnte die Transformation jedoch auch als einen Akt künstlerischer Selbstinszenierung deuten.

Instagram / zois.kaiser Mois, Influencer, Rapper und Model

Instagram / zois.kaiser Mois, März 2025

