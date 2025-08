Nanu: Mark Hamills Ruhestand ist wegen dieser Rolle geplatzt

Mark Hamill (73) hat auf der San Diego Comic Con vor einigen Tagen für eine große Überraschung gesorgt. Der Schauspieler, bekannt vor allem aus seiner ikonischen Rolle als Luke Skywalker in Star Wars, erklärte während eines Panels zur Verfilmung des Stephen-King-Romans "The Long Walk", dass er ursprünglich geplant hatte, sich bereits zur Ruhe zu setzen. "Ich war nicht mehr motiviert. Ich sagte meinem Agenten, ich würde mich zurückziehen und nur noch Synchronarbeit machen", verriet der Star laut Just Jared. Doch nicht alle waren begeistert von dieser Idee: "Meine Frau und mein Agent haben das nicht akzeptiert", fügte er augenzwinkernd hinzu.

Der entscheidende Wendepunkt kam für Mark mit der Serie "The Fall of the House of Usher". Als er die Rolle zunächst annahm, ging er davon aus, sie wäre rein auf Sprachaufnahmen beschränkt. Doch Serienmacher Mike Flanagan überzeugte ihn davon, auch vor der Kamera aufzutreten – als Großvater der Titelfigur. Diese Erfahrung brachte ihn dazu, seine Liebe für das Schauspiel neu zu entdecken. Es war dieser Schritt, der schließlich dazu führte, dass er auch die Rolle in "The Long Walk" annahm. Mark erklärte, wie besonders diese Entwicklung für ihn gewesen sei und dass er nun doch weiterhin vor der Kamera stehen wolle.

Mark ist längst nicht nur als ikonischer Held aus einer weit, weit entfernten Galaxie bekannt, sondern auch als begnadeter Synchronsprecher für Figuren wie den Joker in zahlreichen "Batman"-Produktionen. Privat zeigte er sich in Interviews stets als bodenständiger Familienmensch mit einem Sinn für Humor. Mit seiner Frau Marilou York, mit der er seit 1978 verheiratet ist, teilt er nicht nur ein erfülltes Leben, sondern auch den Alltag mit gemeinsamen Hunden. "Ich dachte, ich verbringe den Rest meines Lebens mit einem Metalldetektor am Strand und den Hunden im Garten", scherzte er auf der Comic Con über seine ursprünglichen Pläne. Nun scheint der Hollywoodstar mit neuem Elan auf die Bühne zurückzukehren.

Getty Images Mark Hamill, Juli 2025

Getty Images Mark Hamill, April 2025

Getty Images Marilou York und Mark Hamill, März 2025