Sturz aus zehn Metern: Remco Evenepoel feiert Rad-Comeback

Im August 2020 schockierte Remco Evenepoel (25) mit einem Fahrradunfall bei der Lombardei-Rundfahrt zahlreiche Menschen. Der Sportler verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrrad und kollidierte mit einer kleinen Mauer. Daraufhin stürzte er fast zehn Meter einen Abgrund hinunter. "Remco hat ein starkes Trauma am rechten Bein erlitten, aber er hat nie das Bewusstsein verloren und auf alle Fragen des Arztes antworten können", erklärte sein Team-Sprecher damals via X. Jetzt hat Remco bekannt gegeben, dass er nach langer Verletzungspause sein Comeback feiern wird. Am 18. April 2025 wird er beim Tagesrennen "Pfeil von Brabant" in seiner Heimat wieder an den Start gehen. Auf Instagram teilt Remco mit: "Endlich ist meine Comeback-Woche gekommen."

Um sich auf sein Comeback vorzubereiten, absolvierte Remco zuletzt ein intensives Höhentrainingslager mit seinem Team Soudal Quick-Step in der Sierra Nevada. Doch der Weg zurück aufs Rad war nicht nur körperlich, sondern auch psychisch extrem fordernd. Es sei für ihn der "härteste Kampf" seines Lebens gewesen. In seinem Post richtet er sich voller Dankbarkeit an seine Frau, die ihn in dieser schwierigen Zeit unterstützt hat. "Ich will nur sagen, dass ich ohne dich wahrscheinlich meine Karriere gestoppt hätte. Du hast mir geholfen, wieder hochzukriechen", schreibt er. Auch seine Eltern erhalten lobende Worte für ihre Unterstützung: "Danke für das alles."

Dieser Unfall und die monatelange Rehabilitation haben ihn geprägt, doch der 25-Jährige hat seither bewiesen, dass er nicht nur ein Kämpfer auf der Rennstrecke ist, sondern auch im Leben. Er zählt zu den großen Hoffnungen des Radsports und zeigt nun eindrucksvoll, dass er trotz aller Hindernisse noch lange nicht am Ende seiner Erfolgsgeschichte angekommen ist. Sein Comeback ist nicht nur ein sportliches, sondern auch ein emotionales Statement. Mit seiner Offenheit und Stärke inspiriert er Fans weit über die Grenzen des Radsports hinaus.

Getty Images Remco Evenepoel und Oumaima Oumi Rayane im August 2024

Getty Images Remco Evenepoel nach einem Unfall bei der Lombardei-Rundfahrt

