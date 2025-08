Mike Heiter schwärmt von großer Hochzeit mit seiner Leyla

Realitystar Mike Heiter (33) und seine Leyla (29) haben bereits standesamtlich geheiratet, doch die große Feier steht noch bevor. Am 30. August 2025 soll der große Tag stattfinden, und Mike scheint vor Vorfreude kaum an sich halten zu können. Auf Instagram wird er nun von einem Fan aufgefordert, die bevorstehende Hochzeit in drei Worten zu beschreiben. Seine Antwort: "Märchentraum, unfassbar schön, außergewöhnlich." Und damit nicht genug – er verspricht ein Ereignis der Superlative: "So etwas habt ihr noch nie gesehen, es wird die krasseste Hochzeit, die ihr je gesehen habt!"

Die Planung scheint auf Hochtouren zu laufen, und die Beteiligten sind offenbar genauso begeistert wie die Eheleute selbst. "Von jedem, der daran beteiligt ist und weiß, was da kommt, hören wir nur, das wird krass. Die aufwändigste Hochzeit, die jemals gemacht wurde", schwärmt Mike weiter. Details über die Feier selbst verrät der Influencer zwar nicht, doch schon seine Worte lassen vermuten, dass die Feier etwas Außergewöhnliches werden könnte. Fans dürfen also gespannt sein, was das Paar für diesen besonderen Tag geplant hat.

Nach der großen Hochzeit haben Mike und Leyla schon die nächsten Pläne im Kopf. Beide wollen so schnell wie möglich eine Familie gründen. "Ich bin mir sicher, dass es direkt in der Hochzeitsnacht passiert. Es sollen mindestens vier Kinder werden. Dann habe ich fünf, eine kleine Tochter habe ich ja schon aus einer früheren Beziehung", verriet Mike kürzlich im Gespräch mit Bild. Auch seine Gattin kann es kaum erwarten und bestätigte voller Vorfreude: "Nach der Hochzeit fangen wir mit dem Schwangerwerden an."

Getty Images Mike Heiter und Leyla Lahouar, März 2025

Instagram / leylalahouar Leyla und Mike Heiter, 2025

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla, Juli 2025