Großer Schockmoment bei Lombardei-Radrennen am Samstag! Nachwuchssportler Remco Evenepoel hatte auf den letzten 50 Kilometern einen schweren Unfall. Der gebürtige Belgier verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Rad, kollidierte mit einer kleinen Mauer und stürzte fast zehn Meter tief in eine Schlucht. Die Sanitäter waren sofort zur Stelle. Kurz nach dem Crash gab das Team des 20-Jährigen nun ein Gesundheitsupdate.

"Er ist im Krankenhaus in Como und bei Bewusstsein. Sein Zustand wird nun vom medizinischen Team beurteilt. Wir hoffen, bald weitere Neuigkeiten zu haben", erklärte das Management via Twitter. Wenig später meldete sich laut der italienischen Presseagentur Ansa auch sein Team-Sprecher Alessandro Tenger zu Wort: "Remco hat ein starkes Trauma am rechten Bein erlitten, aber er hat nie das Bewusstsein verloren und auf alle Fragen des Arztes antworten können."

Auch die deutschen Sportler zogen sich auf der Tour ein paar Blessuren zu. Emanuel Buchmann hatte nach einem Sturz beispielsweise tiefe Abschürfungen und musste ebenfalls in eine Klinik eingeliefert werden, um medizinisch versorgt zu werden.

Getty Images Remco Evenepoel, belgischer Profi-Radfahrer

Getty Images Profi-Radfahrer Remco Evenepoel und Rettungssanitäter

Getty Images Emanuel Buchmann, deutscher Profi-Radfahrer

