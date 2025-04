"Dancing with the Stars"-Emma und Alan bestätigen Beziehung

Es gibt ein neues Pärchen am Dancing with the Stars-Himmel. Nach einigen Monaten voller Spekulationen haben Emma Slater (36) und Alan Bersten (30) ihre Beziehung offiziell gemacht – und das vor einem großen Publikum! Während eines Tour-Stopps der beliebten US-amerikanischen Tanzshow legten die zwei Profitänzer eine leidenschaftliche Performance hin und tauschten am Ende einen liebevollen Kuss aus. Wie in einem Video auf TikTok zu hören ist, wurde diese Neuigkeit voller Begeisterung aufgenommen: Die Zuschauer brachen in tosenden Applaus aus und bejubelten die romantische Szene lautstark.

Bereits im Dezember 2023 gab es den ersten Hinweis auf eine Romanze: Auf X tauchten Schnappschüsse der beiden auf, die sie backstage während der "Dancing with the Stars"-Tour zeigten. Auf einer Aufnahme legte Emma ihre Hand vertraut auf die des mittlerweile 30-Jährigen, ein weiteres Foto zeigte das Paar händchenhaltend. Daraufhin wurde es jedoch eine Zeit lang still um die Tänzer – bis Ende vergangenen Jahres, als ein Insider ein kleines Detail gegenüber Us Weekly ausplauderte. Wie die Quelle betonte, seien Alan und seine Kollegin zwar kein öffentlich bekanntes Paar, aber ihre Beziehung sei "nicht neu" und "im Gange".

Vor rund einem Jahr wurde Emma noch eine Liaison mit einem anderen Mann nachgesagt. Während ihrer gemeinsamen Zeit bei "Dancing with the Stars" kamen Spekulationen um sie und ihren Tanzpartner Maurice Umansky auf. Die Gerüchteküche brodelte eine ganze Weile – insbesondere, weil der Immobilienmakler und die mittlerweile 36-Jährige auch noch nach seiner Teilnahme ziemlich vertraut in Beverly Hills gesichtet wurden. Die angebliche Romanze gehört nun aber der Vergangenheit an, und die gebürtige Britin scheint ihr Glück mit Alan gefunden zu haben.

Instagram / theemmaslater Alan Bersten und Emma Slater mit Freunden im Februar 2025

Getty Images Mauricio Umansky und Emma Slater

