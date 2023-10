Kyle Richards glaubt an Liebelei zwischen Mauricio und Emma!

Glaubt sie an eine Romanze? Kyle Richards und Mauricio Umansky waren 27 Jahre lang ein Paar. Nachdem bereits längere Zeit über eine mögliche Trennung spekuliert worden war, gab der Immobilienmakler im September dieses Jahres schließlich ihre Trennung bekannt. Während seiner Ex eine Affäre mit der Sängerin Morgan Wade (28) nachgesagt wurde, soll Mauricio nun mit seiner Dancing With The Stars-Kollegin Emma Slater (34) anbandeln. Jetzt äußert sich Kyle zu den Liebesgerüchten um ihren einstigen Partner!

Die Fotos, die Mauricio und Emma beim Händchenhalten zeigen, haben die TV-Persönlichkeit verletzt, wie sie während eines Auftritts bei "Watch What Happens Live with Andy Cohen" verrät. Auf Andys Frage, ob sie glaube, dass zwischen den Tanzpartnern etwas läuft, antwortet die Schauspielerin, dass sie überzeugt davon sei, dass die beiden miteinander anbandeln: "Ich glaube einfach nicht, dass man so Händchen hält, [wenn man befreundet ist]. Ich weiß nicht, ob schon etwas passiert ist, aber offensichtlich gibt es da etwas."

Erst vor wenigen Tagen besuchten der Real Housewives of Beverly Hills-Star und die Tänzerin gemeinsam ein Restaurant und gingen anschließend Hand in Hand spazieren. Bereits zuvor hatte Mauricio für Liebesspekulationen gesorgt, als er mit seinen Eltern und der Schauspielerin Leslie Bega essen gewesen war. Damals war diese allerdings als Date von ihrem Vater bei dem Dinner anwesend.

Instagram / theemmaslater Emma Slater und Mauricio Umansky, "Dancing with the Stars"-Kandidaten 2023

Getty Images Kyle Richards, Schauspielerin

Getty Images Mauricio Umansky mit Kyle Richards, Schauspielerin

