Nur Tanzpartner? Mauricio Umansky und Emma teilen süßes Pic

Nach 27 gemeinsamen Ehejahren hatten Kyle Richards (55) und Mauricio Umansky im September des vergangenen Jahres ihre Scheidung bekannt gegeben. Datet der Immobilienmakler nun seine ehemalige Dancing with the Stars-Tanzpartnerin Emma Slater (35)? Schon während seiner Teilnahme an der beliebten Tanzshow ein Monat nach der Trennung kam es vermehrt zu Gerüchten über eine mögliche Romanze zwischen den Tanzpartnern. Nachdem sie zu dieser Zeit Händchen haltend in Beverly Hills gesehen wurden, heizt Emma die Gerüchteküche auf Instagram nun wieder an! Auf ihrem Profil teilt die Sportlerin mehrere Fotos von sich und Mauricio, auf denen sie sich vertraut umarmen."Ich war so glücklich Mauricio gestern zu sehen! Ich bin so dankbar, dass wir Tanzpartner bei 'Dancing With The Stars' waren", schreibt sie zu dem Beitrag. "Jeder, der ihn kennt, weiß, er ist einfach der Beste", kommt die Blondine ins Schwärmen.

Für Mauricios Ex-Partnerin Kyle ist die mögliche Romanze zwischen Emma und dem Vater ihrer drei Kinder scheinbar nicht einfach zu verkraften. Als sie im vergangenen Jahr von den vertrauten Schnappschüssen erfuhr, zeigte sich die Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin alles andere als begeistert. Im Interview mit Andy Cohen (55) bei "Watch What Happens Live" sprach die Autorin offen über ihre Enttäuschung. "Die Fotos waren für mich schwer zu ertragen. Es hat mich wirklich verletzt", gestand die 55-Jährige. "Ich weiß nicht, ob zwischen ihnen schon etwas läuft, aber offensichtlich liegt da was in der Luft", war sich Kyle sicher.

Die neuen Kuschelfotos mit Emma kommen für viele Fans vielleicht überraschend. Vor wenigen Tagen erst machte Mauricio gegenüber E! News deutlich, dass er sich nicht in eine neue Beziehung stürzen wolle. "Ich genieße den Prozess des Singleseins und ich habe es im Moment nicht eilig, etwas Bestimmtes zu tun. Ich muss nichts überstürzen. Ich genieße die Reise und ich lerne von mir selbst", erklärt der Netflix-Star.

