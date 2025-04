"Rosen-Baby": TV-Kollege ist Vater von Birthe Wolters Baby

Vergangenes Jahr wurden süße Neuigkeiten bekannt: Birthe Wolter (43) ist erstmals Mama geworden. Eine Zeit lang gingen viele davon aus, dass die Schauspielerin ihren Nachwuchs gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Christian bekam. Wie sie jetzt gegenüber Bild offenbart, ist das aber nicht der Fall! "Nein. Mein Sohn Momme ist nicht von Christian. Ich habe mich vor drei Jahren von ihm getrennt", verrät der Rote Rosen-Star und fügt hinzu: "Und wie das Leben manchmal so spielt: Ich bin zu drei Castings von 'Rote Rosen' nicht gegangen. Dann habe ich mich aber doch dazu entschlossen, weil ich einen Ortswechsel wollte. Und dann, [...]! Mit meinem neuen Freund ging alles sehr schnell. Es ist ein 'Rosen-Baby'! Aber ich sage den Namen des Vaters nicht, sonst drehen alle durch."

Weitere Details möchte die 43-Jährige also nicht verraten – bis auf eine Sache. Auf Nachfrage, ob ihr Baby tatsächlich von einem Schauspielkollegen ist, antwortet sie lachend: "Ja, es ist der bestaussehende! Aber ich sage nicht, wer es ist." Dafür gibt Birthe aber preis, wie sie herausfand, schwanger zu sein. Sie habe zu diesem Zeitpunkt eine Schwangere in der Serie verkörpert und selbst angefangen, gewisse Symptome zu bemerken. Als sie ihrer TV-Kollegin Diana Staehly (47) dann mitteilte, dass ihre Brüste schmerzten und spannten, vermutete diese, dass sie Nachwuchs erwartet. "Ich sagte: 'Mmm, genau. Garantiert nicht!' Dann sagte auch mein Freund: 'Birthe, mach mal einen Test!' Meine Maskenbildnerin bei 'Rote Rosen' hatte dann noch einen Schwangerschaftstest in der Schublade", erinnert sich die Fernsehpersönlichkeit. Und siehe da – der Test war positiv.

Birthes Traum, Mama zu werden, erfüllte sich im Oktober vergangenen Jahres. Ihre Endometriose-Diagnose machte es ihr sehr schwer, schwanger zu werden – wie sie im Gespräch zugibt, versuchte sie es zehn Jahre lang ohne Erfolg. Im Frühjahr klappte es aber doch. "Und dann auch noch auf natürlichem Weg! Das war ein Wunder!", betont die Tatort-Bekanntheit begeistert. Die Ankunft ihres Sohnes machte sie dann auf Instagram publik. "Seit einer Woche bereicherst du mein Leben, wie ich es mir nie hätte erträumen lassen", schrieb sie zu einem niedlichen Schnappschuss ihres Babys.

Instagram / birthe_wolter Birthe Wolter, Schauspielerin

Instagram / birthe_wolter Birthe Wolters Sohn Momme

