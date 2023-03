So war der erste "Traumschiff"-Kuss mit Florian Silbereisen!

Um diese Rolle werden sie wohl viele beneiden! Seit 2019 verkörpert Florian Silbereisen (41) zur Begeisterung vieler Fans den beliebten TV-Kapitän Max Parger. Zu Beginn des Jahres wurde zwar spekuliert, ob er die Kult-Filmreihe bald verlässt, dieses Jahr wird er Das Traumschiff aber noch mindestens einmal durch die Meere schippern. In der Oster-Folge wartet wohl ein ganz besonderer Moment – der erste TV-Kuss als Kapitän. Seine Kollegin Birthe Wolter (41) verrät nun: So war der Kuss mit Florian!

"Er küsst gut. Ich konnte mich jetzt nicht beschweren", verriet sie gegenüber Express. Die Schauspielerin ist durch zahlreiche Rollen in Tatort-Filmen bekannt, hatte aber auch Auftritte in Kinofilmen wie "Kokowääh". In "Das Traumschiff" durfte sie Florian so nahekommen wie noch keine andere Rolle zuvor. In der Folge, die am 9. April im ZDF ausgestrahlt wird, spielt sie eine Frau, die noch einen anderen küssen will, bevor sie sich auf den Mann fürs Leben einlässt. Die Zuschauer müssen jedoch nicht gleich vor Neid erblassen, denn besonders romantisch sei der Filmkuss nicht gewesen. "Das ist sehr technisch, das ganze Team steht drumherum", berichtet die 41-Jährige.

Birthe hat sich wohl sogar einen Spaß mit dem Schlagersänger erlaubt. "Ich habe vor dem Kuss rohe Zwiebeln gegessen, um Florian zu ärgern", erzählt sie. Auch Collien Ulmen-Fernandes (41) ist in der neuen Folge wieder mit an Bord. Die ehemalige Viva-Moderatorin hatte 2021 die Rolle der Schiffärztin Dr. Jessica Delgado übernommen. "Die gesamte Traumschiff-Produktion fühlte sich wie eine surreale Parallelwelt an", hatte sie berichtet.

ZDF/Dirk Bartling Florian Silbereisen, Birthe Wolter und Collien Ulmen-Fernandes in "Das Traumschiff"

Instagram / birthe_wolter Birthe Wolter, Schauspielerin

ZDF/ Dirk Bartling Florian Silbereisen und Collien Ulmen-Fernandes bei "Das Traumschiff"

