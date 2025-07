Depressionen: Howard Carpendale unterstützt Wolfgang Grupp

Howard Carpendale (79), der beliebte Sänger und Komponist, hat unterstützende Worte an Unternehmerlegende Wolfgang Grupp (83) gerichtet, nachdem dieser am Donnerstag in einem offenen Brief an seine Mitarbeiter seine Altersdepression und sogar einen Suizidversuch öffentlich gemacht hatte. Howard, der selbst ähnliche Tiefpunkte erlebt hat, sprach Wolfgang im Gespräch mit Bild Mut zu: "Ziele im Leben sind ganz wichtig. Aber man kann nach so einem erfolgreichen Leben auch kleine Ziele kreieren." Mit diesen Worten zeigte er, dass ein behutsameres, langsameres Leben glückliche Momente bereithalten kann – auch nach Jahrzehnten des Erfolgs. "Und dann sieht man plötzlich, wie schön diese Welt ist. Probieren Sie es. Ich weiß, dass es geht. Ich war fünf Jahre lang sehr depressiv", resümierte der Komponist.

Diese Ratschläge kommen von jemandem, der weiß, wie sich Depressionen anfühlen. Howard hatte nach seiner Bühnen-Auszeit keine Energie mehr und verlor sich in einer Phase der Orientierungslosigkeit. Sein Sohn, Wayne Carpendale (48), erkannte die Zeichen der Erkrankung und ermöglichte ihm einen Klinikaufenthalt, den der Sänger drei Monate lang für sich nutzte. "Die Gespräche dort haben mir geholfen, diese Stimme im Kopf ein bisschen zur Ruhe zu bringen", sagte er offen im Podcast "Raus aus der Depression". Howard teilt heute, dass Rente oder der Verlust von beruflichen Zielen im Alter Menschen in schwierige Situationen bringen können und ermutigt Betroffene, Hilfe zu suchen.

Im Podcast "Hotel Matze" appellierte er vor allem an "Leute, die mit 60, 65 Jahren in Rente gehen". Da sie oft kein größeres Ziel mehr im Leben haben, sei die Zeit "hart, verdammt hart". Privat ist Howard Carpendale, der bereits Opa ist, ein Familienmensch. Sein ältester Sohn Wayne, der maßgeblich an seiner Genesung beteiligt war, ist nicht nur Schauspieler, sondern auch ein wichtiger Unterstützer in schwierigen Zeiten. Die Beziehung zwischen den beiden ist eng, und Howard hat in Interviews immer wieder betont, wie wichtig der Austausch mit den eigenen Lieben für das seelische Wohlbefinden ist. Seine Offenheit über sein eigenes Schicksal hat nicht nur Wolfgang Grupp bewegt, sondern gibt unzähligen Fans und Betroffenen Hoffnung und Kraft, gegen die Dunkelheit anzukämpfen – und einen Weg zurück ins Licht zu finden.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Howard Carpendale, Musiker

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und sein Vater Howard Carpendale, 2023