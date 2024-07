Nach unerfülltem Kinderwunsch: Birthe Wolter zeigt Babybauch

Birthe Wolter (42) präsentiert stolz ihre Babykugel! Die Schauspielerin erwartet derzeit ihr erstes Kind und gewährt ihren Fans nun einen niedlichen Einblick in ihre Schwangerschaft. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht sie einige Schnappschüsse, die sie unter anderem am Strand zeigen. Ihr wachsender Babybauch ist dabei deutlich zu erkennen. Auf einem Foto grinst die "Kokowääh"-Darstellerin überglücklich in die Kamera. "Mit Momme in der Sonne", kommentiert sie die entzückende Fotoreihe.

Ihre Follower reagieren positiv auf den Beitrag. "So eine hübsche Mama. Gönne es dir von Herzen", "Schöne schwangere Mami bist du. Wünsche dir jetzt schon eine wundervolle Kennenlernzeit mit deinem Baby", oder "Es ist so schön, dich so glücklich zu sehen", lauten nur einige der begeisterten Kommentare unter dem Post. Auch TV-Kollegin Felicitas Woll (44) kommentiert den Post mit einem schlichten "Schön".

Der Weg zum ersten Kind war jedoch kein leichter. Im Interview mit Bunte verriet die "Tatort"-Bekanntheit vor wenigen Tagen, dass sie lange unter einem unerfüllten Kinderwunsch litt und zudem unter Endometriose und Adenomyose leidet. "Die Ärzte sagten mir, dass ich deshalb sehr schwer Kinder bekommen könnte. Und wenn auch nur durch Unterstützung der Kinderwunschklinik", erklärte die TV-Persönlichkeit die Auswirkungen der Diagnosen. Dennoch blieb sie optimistisch und entschied sich für eine künstliche Befruchtung – mit Erfolg!

Instagram / birthe_wolter Birthe Wolter, Schauspielerin

Getty Images Birthe Wolter im Juli 2018

