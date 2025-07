Jonny Jaspers hofft, Ex Laura Peuker kann bald abschließen

Laura Peuker und Jonny Jaspers sorgen gerade in der neuen Staffel von Prominent getrennt für Aufsehen. Das ehemalige Paar, das vor laufender Kamera erneut aufeinandertrifft, hat turbulente Zeiten hinter sich. Laura wirft Jonny vor, sie während ihrer Beziehung betrogen zu haben. Um diese Anschuldigungen zu untermauern, machte die Reality-TV-Darstellerin kürzlich Chatverläufe zwischen ihrem Ex und einer potenziellen Affäre öffentlich. Jonny wiederum reagierte prompt und kündigte rechtliche Schritte gegen die Veröffentlichung an.

Trotz der Spannungen richtete Jonny nun versöhnliche Worte an Laura. In einer emotionalen Instagram-Story entschuldigte er sich bei seiner Ex-Freundin für die schwierigen Gefühle, die er ihr vermeintlich bereitet habe. "Es tut mir leid für all den Schmerz, den du in dir trägst und dafür, dass ich Teil davon bin", schrieb er unter anderem. Außerdem betonte er, Laura keine Vorwürfe zu machen, und wünschte ihr Glück und Erfolg: "Dein Glück macht auch mich glücklich, mehr als alles andere." Die Story hinterlegte Jonny symbolisch mit Emilio Sakrayas (29) Song "Ausmacht", dessen Text sich um die Kraft der Liebe und magische Momente dreht.

Jonny und Laura gelten als kontroverse Figuren der Reality-TV-Welt. Ihre Beziehung, die viele Höhen und Tiefen erlebte, endete wohl endgültig unter den schweren Vorwürfen des Fremdgehens. Obwohl sie als Ex-Partner an der Show teilnehmen, ist ihr Zusammenspiel von Konflikten und Emotionen ein entscheidender Teil des Formates. "Wenn er einfach seinen Mann gestanden hätte und gesagt hätte: 'Ja, ich habe dich betrogen und es war genau so und ich stehe dazu und es tut mir leid, der Fehler liegt bei mir', dann hätte ich es auch gar nicht machen müssen", rechtfertigte Laura im Netz ihr Vorgehen bei der Veröffentlichung der Chatverläufe ihres Verflossenen.

Anzeige Anzeige

Collage: RTL, by Frank Fastner Collage: Jonny Jaspers und Laura Peuker, Realitystars

Anzeige Anzeige

RTL "Prominent getrennt"-Kandidat Jonny Jaspers

Anzeige Anzeige

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Laura Peuker