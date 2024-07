So schwer war "Rote Rosen"-Star Birthe Wolters Weg zum Baby

Birthe Wolter, bekannt aus der Serie Rote Rosen, erwartet mit 42 Jahren ihr erstes Kind. Eine zuckersüße Nachricht, die jedoch einen langen und schwierigen Weg hinter sich hat. In einem Interview mit Bunte offenbart die Schauspielerin nämlich jetzt, dass sie lange an einem unerfüllten Kinderwunsch litt und in einer Kinderwunschklinik die Diagnosen Endometriose und Adenomyose erhielt. "Die Ärzte sagten mir, dass ich deshalb sehr schwer Kinder bekommen könnte. Und wenn auch nur durch Unterstützung der Kinderwunschklinik", erzählt der Serienstar. Dennoch entschied sie sich gegen eine künstliche Befruchtung und vertraute darauf, dass sich der Traum vom Muttersein auf natürliche Weise erfüllen würde – und nun erwartet sie tatsächlich ihr erstes Kind.

Die Schwangerschaft bezeichnet Birthe (42) als Fügung. Im Interview erinnert sie sich an spirituelle Vorzeichen Anfang des Jahres: Beim Legen der Tarotkarten erschienen Symbole wie "Erntezeit" und "Herrscherin". Ihr Partner Norman interpretierte diese Zeichen sofort als Hinweise auf eine bevorstehende Schwangerschaft, doch Birthe tat dies zunächst als Quatsch ab. Unterstützung fand sie nicht nur bei Norman, sondern auch bei ihrem besten Freund Jochen Schropp (45). Gemeinsam überlegten die Schauspielerin und der Moderator sogar einst, ein Kind zu bekommen – nun soll er der Patenonkel werden. Jochen war auch der Erste, der von der Schwangerschaft erfuhr, noch vor dem Vater des Kindes. "Auch bei dem Babynamen Momme zum Beispiel. Da wusste er, das ist Jochens und mein Name. Den hatten wir unserem ungeborenen Sohn schon immer gegeben", verrät sie weiter.

Birthe startete ihre Schauspielkarriere schon im Alter von 15 Jahren und begann 2002 ein Schauspielstudium an der Bayerischen Theaterakademie August Everding. Seitdem hat sie in vielen bekannten Serien und Filmen mitgewirkt, darunter auch "Tatort", "Der Lehrer", "Kokowääh" und "Das Wunder von Bern". Nun beginnt für die deutsche Schauspielerin aber ein neues Kapitel in ihrem Leben, auf das sie sich mehr als freut.

Nun stellt sich jedoch die Frage, wie Birthe in ihrer Rolle als Franka Böttcher bei "Rote Rosen" mit ihrer Schwangerschaft im wahren Leben umgehen wird. In der vergangenen Staffel brachte sie nicht nur frischen Wind in die Serie, sondern auch spannende Wendungen in die Szenen. Aber auch zahlreiche andere neue Charaktere wurden eingeführt, darunter Sebastian Deyle (46) als Dr. Klaas Jäger und Diana Staehly (46) als Jördis Kilic. Diese neuen Figuren versprechen eine Fülle an dramatischen Entwicklungen und noch mehr emotionale Momente. Mit so vielen frischen Gesichtern in der Serie könnte die nächste Staffel viele Überraschungen bereithalten – Spannung und Herzklopfen sind jedenfalls garantiert.

Instagram / jochenschropp Birthe Wolter und Jochen Schropp

Getty Images Birthe Wolter im Juli 2018

ARD / Thorsten Jander Mehmet Daloglu, Sebastian Deyle, Diana Staehly, Jan Stapelfeldt, Birthe Wolter, Yunus Cumartpay

