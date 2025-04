Star-Friseur Josef Winkler im Alter von 56 Jahren verstorben

Star-Friseur Josef Winkler ist im Alter von 56 Jahren verstorben und hinterlässt zahlreiche Wegbegleiter und Freunde in großer Trauer. Der in Wien bestens bekannte Unternehmer erlag den Folgen eines Herzinfarkts – und das nur wenige Jahre nach einem schweren Unfall, der sein Leben komplett verändert hatte. Im Jahr 2022 hatte Josef einen folgenschweren Sturz erlitten, bei dem er sich schwere Kopfverletzungen zuzog und für längere Zeit ins Koma fiel. Seine langjährige Freundin Christina "Mausi" Lugner (59), die Ex-Frau des verstorbenen Richard Lugner (✝91), zeigte sich in einem bewegenden Statement zutiefst erschüttert: "Ich habe meinen wunderbaren Freund und Lebensmenschen verloren. Josef wird uns mit seiner immer offenen und fröhlichen Art sehr fehlen. Er hinterlässt eine große Lücke", sagte sie gegenüber oe24.

Nach dem Unfall 2022 kämpfte er sich mit viel Kraft und Lebenswillen zurück ins Leben, blieb jedoch gesundheitlich angeschlagen. Trotz der Rückschläge zeigte er sich weiterhin oft auf Events und bei Veranstaltungen, wo er für sein Lachen und seine charmante Art geschätzt wurde. Die enge Freundschaft zwischen Mausi Lugner und dem Star-Friseur war vielen ein Begriff, wie das Magazin weiter berichtet: Beide wurden regelmäßig zusammen auf Reisen, Festen und privaten Treffen gesichtet, ihre Verbindung war geprägt von gegenseitigem Vertrauen und echter Zuneigung. Seine Frau, Karin Holzer, hat sich bisher nicht zu dem überraschenden Tod ihres Mannes geäußert.

Der österreichische Haarstylist hatte im Laufe seines Lebens nicht nur als große Bekanntheit in der Promi-Welt, sondern vor allem als Mensch Eindruck hinterlassen. Seinen Freunden war er stets ein guter Zuhörer, Ratgeber und treuer Begleiter. Besonders seine optimistische Lebenseinstellung und sein positives Wesen machten ihn zu einer festen Größe in der österreichischen Gesellschaft. Neben seiner Beschäftigung als Friseur der High-Society konnte man ihn 2022 auch als Kandidat in der österreichischen Version von Forsthaus Rampensau sehen.

Josef Winkler und Christina Lugner

Josef Winkler, Promi-Friseur

