Gedenkseite für Star-Friseur Josef Winkler jetzt online

Die österreichische Society wurde kürzlich von einer traurigen Nachricht erschüttert: Josef Winkler, der beliebte Künstler und Promi-Friseur, ist im Alter von nur 56 Jahren in seiner Wohnung in Wien verstorben. Die feierliche Verabschiedung fand bereits am 6. Mai in der Basilika seiner Heimatgemeinde Absam in Tirol statt. Am 19. Mai um 13 Uhr wird Josef oe24.at zufolge am Wiener Zentralfriedhof beigesetzt – seine Ehefrau Karin hat angekündigt, dass das Begräbnis öffentlich ist und allen offensteht, die Abschied nehmen möchten.

Um Menschen weltweit die Möglichkeit zu geben, Abschiedsworte zu hinterlassen, hat die Familie ein Online-Kondolenzbuch eingerichtet. Dieses steht ab sofort auf der Website der Bestattung Himmelblau zur Verfügung. Die Plattform wird bereits von zahlreichen Freunden und Wegbegleitern genutzt, die in bewegenden Botschaften und Erinnerungen den charismatischen Friseurmeister würdigen und ihm letzte Grüße senden. Viele sprechen von Josef als "herzensguten Menschen", dessen Humor und Lebensfreude weit über die Landesgrenzen hinaus geschätzt wurden.

Josef war in der österreichischen Gesellschaft nicht nur für sein Talent im Umgang mit Schere und Kamm bekannt, sondern auch für seine humorvolle und warmherzige Art. Viele seiner langjährigen Kundinnen und Kunden schätzten ihn als guten Zuhörer und lebensfrohen Gesprächspartner. In Interviews äußerte sich Josef stets offen zu seiner Liebe zur Kunst, zu seiner Heimat Tirol und zu seiner Familie. Viele werden den charismatischen Figaro weiterhin im Herzen tragen, auch über sein künstlerisches Schaffen hinaus.

ActionPress Josef Winkler und Christina Lugner

ActionPress Josef Winkler, Promi-Friseur

