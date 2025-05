Influencer Justin Bunyai verliert bei Sturz den rechten Arm

Justin Bunyai, ein beliebter Influencer aus Österreich, hat vor wenigen Tagen einen tragischen Unfall erlitten: Bei einem Sturz aus großer Höhe verlor der 19-Jährige seinen rechten Arm. Der Schock in seiner Online-Community war groß, als seine Mutter sich öffentlich in einem emotionalen Video zu Wort meldete. In dem Statement auf Justins Instagram-Kanal erklärte sie: "Mein Sohn hatte einen ganz schrecklichen Unfall, er ist von einer großen Höhe gestürzt." Das Unglück soll sich vor einigen Tagen ereignet haben, Details zum Unfallhergang konnten bislang weder Justin noch seine Familie geben.

Die Auswirkungen des Unfalls sind gravierend, aber es folgten den Umständen entsprechend gute Nachrichten: In einer 12-stündigen Notoperation konnte Justins rechter Arm wieder angenäht werden. Laut dem Bericht seiner Mutter werden Arm und Hand mittlerweile gut durchblutet – ob der Eingriff dauerhaft Erfolg hat, ist jedoch noch offen. "Er hat überlebt – das allein ist ein Wunder", sagte sie in ihrem auf Instagram veröffentlichten Video und lobte ihren Sohn für seinen unermüdlichen Kampfgeist: "Justin hat die letzten Stunden, die letzten Tage gekämpft wie ein Löwe."

Justin Bunyai zählt in Österreich zu den ganz Großen unter den Nachwuchs-Influencern. Mit über 132.000 Followern auf Instagram und mehr als 610.000 auf TikTok begeistert er seine Community mit humorvollen und positiven Inhalten. Hinter der Kamera steht seine Mutter seit Beginn seiner Social-Media-Karriere an seiner Seite, um ihn zu unterstützen. Sie bittet seine Fans nun darum, respektvoll zu sein und für ihren Internetstar auf gute Genesung zu hoffen: "Bitte erfindet keine Geschichten! Das Einzige, was ihr für uns machen könnt in diesen schweren Stunden, ist zu beten. Betet für meine Familie. Betet für Justin."

Anzeige Anzeige

Instagram / justin.bunyai Justin Bunyai, Netz-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / justin.bunyai Justin Bunyai, Netz-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige