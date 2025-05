So tapfer zeigt sich Justin Bunyai nach Verlust seines Arms

Vor wenigen Wochen erlitt Justin Bunyai eine schwerwiegende Verletzung an seinem rechten Arm und liegt seitdem im Krankenhaus. Jetzt meldet sich der Influencer zum ersten Mal seit diesem Schicksalsschlag persönlich bei seinen Fans auf Instagram. "Ich habe meinen Arm verloren, aber die Krankenschwestern und Ärzte haben sich super um mich gekümmert. Mir geht es supergut", berichtet der Österreicher mit einem müden Lächeln im Gesicht. Zu dem "privaten Unfall" wolle er keine genauen Angaben machen. Er verspricht seinen Fans jedoch, nach seinem Krankenhausaufenthalt mit "krankem Content" zurückzukehren: "Dieses Event war für mich wie eine Wiedergeburt."

Viele Follower des Twitch-Streamers freuen sich über seine positiven Worte. "Bleib stark, weiterhin gute Besserung wünschen wir dir!", heißt es in einem Kommentar. Auch seine Influencer-Kollegen denken in diesen Tagen an Justin. Marcel Reiter schreibt: "Viel Kraft und gute Besserung, du Maschine!" Der Bodybuilder Johny Münster wünscht seinem Kumpel ebenfalls eine schnelle Genesung und erklärt: "Gut, dass es dir besser geht! Das mit dem Arm tut mir so leid!"

Einige Fans rätseln allerdings über Justins genauen Gesundheitszustand. Nach seinem Unfall hatte seine Mutter ein erstes Video auf seinem Account gepostet. Darin berichtete sie: "Mein Sohn hatte einen ganz schrecklichen Unfall, er ist von einer großen Höhe gestürzt." Gleichzeitig erzählte sie, dass der Arm in einer zwölfstündigen Notoperation wieder angenäht werden konnte und gut durchblutet sei.

Instagram / justin.bunyai Justin Bunyai, Netz-Star

