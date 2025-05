Arm verloren: Influencer Justin Bunyai bittet um Spenden

Der österreichische Social-Media-Star Justin Bunyai hat vor wenigen Wochen einen dramatischen Unfall erlebt, bei dem er aus großer Höhe stürzte und dabei seinen rechten Arm verlor. Trotz einer intensivmedizinischen zwölfstündigen Operation, bei der der Arm wieder angenäht werden konnte, ist eine Wiederherstellung der Funktionalität wohl unmöglich. In einem aktuellen Instagram-Video wendet sich der 19-Jährige aus dem Krankenhaus an seine Follower und berichtet von den Herausforderungen der letzten Wochen. "Ich habe meinen Arm verloren, aber ich konnte mich immer auf eine Sache verlassen, und das war euer Support", erklärt er kämpferisch. Gleichzeitig bittet er seine Community um Unterstützung, um mit dem Einsatz einer Prothese wieder ein normales Leben führen zu können.

Justin hat einen Spendenlink eingerichtet, um die finanziellen Mittel für seine Rehabilitation zu sammeln. "Damit ich mir eine schöne Prothese leisten kann, damit ich wieder Auto fahren kann und all die Dinge machen kann, die ein normaler 19-Jähriger tut, bin ich auf eure Hilfe angewiesen", betont der Content Creator. Der TikTok-Star ist über die Reaktionen seiner Fans sichtlich bewegt. "Ihr wart immer für mich da, ihr habt mir gezeigt, was Zusammenhalt bedeutet", erklärt er dankbar. Für ihn sei der Unfall auch eine neue Chance: "An dem Tag, als ich meinen Sturz hatte, hat mir Gott ein zweites Leben geschenkt. Ich habe so viele alte, schlechte Gewohnheiten und Menschen, die mich zurückgehalten haben, zurückgelassen, und ich werde niemals aufgeben."

Schon kurz nach dem Unfall hatte Justins Mutter öffentlich darum gebeten, seine Privatsphäre zu achten und für ihn zu beten. Der Sturz aus großer Höhe hatte für immense Besorgnis bei seinen Fans gesorgt, die ihn mit lieben Nachrichten und Genesungswünschen überhäuften. Der junge Österreicher ist besonders durch TikTok bekannt geworden, wo er mit seiner authentischen und lockeren Art eine große Fangemeinde aufgebaut hat. Nun hofft er, mit der Unterstützung dieser Community wieder in seinen Alltag zurückzukehren und als Influencer weitermachen zu können – diesmal mit einer neuen Perspektive auf das Leben. "Liebt euer Leben und genießt es bewusst", appellierte er im Netz an seine Fans.

Anzeige Anzeige

Instagram / justin.bunyai Justin Bunyai, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / justin.bunyai Justin Bunyai, Netz-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Justin nun um Spenden bittet? Das ist doch vollkommen natürlich, ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen! Na ja, ich weiß nicht so recht. Ergebnis anzeigen