"Fifty Shades of Grey"-Regisseur James Foley ist verstorben

Traurige Nachrichten von James Foley: Der gefeierte Regisseur der "Fifty Shades of Grey"-Fortsetzungen ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Seine Familie erklärte gegenüber Deadline, dass James in dieser Woche einem Kampf gegen einen Gehirntumor erlag – die Krebsdiagnose erhielt er vor einem Jahr. Mehr Details gaben seine Angehörigen nicht bekannt. Der US-Amerikaner führte bei einigen bekannten Filmen und Serien Regie. So war er insbesondere durch seine Arbeit an den Filmen "Fifty Shades Darker" und "Fifty Shades Freed" international bekannt. Zudem stand er aber auch hinter Erfolgen wie "Glengarry Glen Ross" sowie TV-Hits wie "House of Cards" mit Kevin Spacey (65).

Seinen Einstieg ins Filmgeschäft feierte James bereits im Jahr 1984 mit dem Drama "Reckless". Nur wenig später inszenierte er mit "At Close Range" ein düsteres Krimidrama, das nicht nur auf der Berlinale gut ankam, sondern auch seine langjährige Zusammenarbeit mit Madonna (66) in die Wege leitete. Gemeinsam verwirklichten sie Musikvideos zu ihren Hits wie "Live to Tell", "Papa Don't Preach" und "True Blue". In den 1990er-Jahren folgte schließlich James' legendäre Regiearbeit an dem Thriller "Glengarry Glen Ross", bei der er mit Schauspiellegende Al Pacino (85) zusammenarbeitete.

James galt in Hollywood als zurückhaltender Teamplayer, der den Fokus stets auf das Projekt und das Miteinander legte. In Interviews betonte er, wie sehr ihn die kreative Zusammenarbeit mit Künstlern wie Madonna motivierte. "Wenn man gemeinsam an etwas Großem arbeitet, entstehen neue Freundschaften", verriet er einst in einem Gespräch mit People. Auch am Set der "Fifty Shades"-Reihe wurde er für seinen respektvollen Umgang und die heimliche Leidenschaft für Musik geschätzt.

Getty Images James Foley, Produzent

Getty Images "Fifty Shades Freed"-Stars, Februar 2018

