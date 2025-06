Chers Sohn Elijah wurde nach Überdosis aus Klinik entlassen

Elijah Blue Allman (48) wurde nach einer Drogenüberdosis aus dem Krankenhaus entlassen. Der Vorfall ereignete sich am 14. Juni in Joshua Tree, Kalifornien, nachdem Behörden wegen seines auffälligen Verhaltens gerufen worden waren. Sanitäter fanden ihn in einem Haus in Landers, wo auch Drogen entdeckt wurden. Nach einem knapp einwöchigen Aufenthalt erholt sich der Sohn von Musikikone Cher (79) und ihrem verstorbenen Ex-Mann Gregg Allman (✝69) nun zu Hause, wie TMZ meldet.

Schon in der Vergangenheit sprach der 48-Jährige offen über seine Abhängigkeit und schilderte, wie seine Probleme bereits in jungen Jahren mit Substanzen wie Marihuana und später Heroin begannen. Trotz seiner Kämpfe zeigte er sich in Interviews kämpferisch. "Ich versuche, ein Leben mit Integrität zu führen", sagte er einst gegenüber ET. 2023 versuchte Cher, eine gerichtliche Betreuung für ihren Sohn zu erwirken, um seinen finanziellen Umgang zu kontrollieren, nachdem sie dessen Wohl durch seine Abhängigkeit in Gefahr gesehen hatte. Die Petition endete jedoch 2024 mit einer privaten Vereinbarung.

Cher ist neben Elijah auch Mutter von Chaz Bono (56). Bislang äußerte sich die 79-Jährige nicht öffentlich zu dem jüngsten Vorfall. Dennoch gibt eine Quelle gegenüber TMZ an, dass die Sängerin wohl alles dafür tue, um ihren Sohn in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Laut einem weiteren Insider habe Elijah zudem großes Glück gehabt, die Drogenüberdosis überhaupt zu überleben.

Getty Images Cher mit ihrem Sohn Elijah Blue im Jahr 2001

MediaPunch / ActionPress Chers Sohn Elijah Blue Allman

