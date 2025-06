Vanessa Fuchs verheimlichte GNTM-Sieg nach Umzug in die USA

Vanessa Fuchs (29), die 2015 den Titel Germany's Next Topmodel gewann, hat eine überraschende Tatsache enthüllt: Nach ihrem Umzug in die USA im Jahr 2020 verschwieg sie ihren Sieg bei der bekannten Castingshow. Heute lebt Vanessa in New York und erzählt, dass sie niemandem außer ihrer Agentur von ihrem Erfolg in Deutschland berichtete. "Es war eine Art Selbstexperiment, um zu schauen, ob ich es auch so schaffe", verriet das Model im Interview mit Gala. Bis heute wüssten viele in ihrem Umfeld nichts von ihrer Vergangenheit bei der Show, dennoch betont sie, dass sie stolz auf ihren Titel sei.

In dem Interview erklärte das Model weiter, dass in Deutschland immer der TV-Erfolg im Fokus gestanden habe: "Bevor ich in die USA umgezogen bin, wurde ich durch GNTM immer in eine Schublade gesteckt." In den USA wollte Vanessa bewusst vollständig auf eigenen Beinen stehen: "Seit 2020 wohne ich jetzt dort und ich glaube, in New York habe ich mir alles selbst erarbeitet." Dies hat sich ausgezahlt, denn mittlerweile konnte sie sich in der harten Welt der US-Modelbranche erfolgreich etablieren. Dennoch bleibt ihre Verbindung zu Deutschland stark: "Ich habe seit Anfang des Jahres eine neue Agentur in Deutschland und seitdem bin ich auch wieder öfter in Europa für Jobs."

Abseits ihres beruflichen Erfolgs scheint Vanessa auch gerne wegen ihres sozialen Umfelds zurück nach Deutschland zu kommen. "Dann versuche ich, so oft wie möglich auch Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden einzubauen. Und in ein paar Jahren kann ich mir auch vorstellen, wieder zurückzuziehen." Doch für den Moment genießt Vanessa die aufregende Energie, die New York bietet, und scheint es zu schätzen, ihre Karriere aus eigener Kraft aufgebaut zu haben. Die Kandidaten der aktuellen Staffel haben kürzlich auch Bilanz gezogen, wie sie die Show erlebt haben.

