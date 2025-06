Mit Bong in Paris: Raucht Jaden Smith jetzt etwa Marihuana?

Jaden Smith (26), der 26-jährige Sohn von Schauspieler Will Smith (56), sorgte in Paris in den frühen Morgenstunden für Schlagzeilen. Zusammen mit einem unbekannten Freund soll er um 3 Uhr morgens auf einer Parkbank in der französischen Hauptstadt gesehen worden sein. Fotos des mutmaßlichen Treffens liegen nun der Daily Mail vor – sie zeigen einen jungen Mann, der große Ähnlichkeit mit dem Musiker hat. Neben ihm befand sich eine blaue Glasbong, und ein Feuerzeug hielt er in der Hand. Fotografiert wurde er jedoch nicht dabei, die Pfeife tatsächlich zu nutzen. Für seinen nächtlichen Ausflug trug der Musiker eine auffällige Kombination aus einem gelben Mantel, einem weißen T-Shirt und weiten, hellblauen Jeans, dazu eine rote Mütze, die seine Zöpfe bedeckte.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jaden in Paris Aufmerksamkeit erregt. In der vergangenen Woche trat er bei einem Event während der Paris Fashion Week auf, bei dem er als Botschafter der Luxusmarke LVMH glänzte. Bereits im Oktober des letzten Jahres stand Jaden in der französischen Metropole im Fokus, als ein Video von ihm auftauchte, in dem er nach einer Tasche suchte und sichtlich aufgebracht wirkte. Auch diesmal hinterließ er durch seinen extravaganten Auftritt und seine auffällige Erscheinung Eindruck, wobei seine Aktivitäten immer wieder unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Bisher hat er sich jedoch noch nicht dazu geäußert, ob die Fotos wirklich ihn zeigen.

Die Beziehung zwischen Jaden und seinen Eltern sorgte 2019 für Schlagzeilen, als Will und Jada ein ernstes Gespräch mit ihrem Sohn führten, da sie besorgt über seine damalige Gesundheit waren. Jaden verfolgte einige Zeit eine vegane Lebensweise, die ihn sichtlich auszehrte, bis seine Familie schließlich entschied, sich der Problematik anzunehmen. Trotz solcher Herausforderungen betonte der Musiker in einem Interview einmal, dass er stets nach Authentizität strebe. Er wolle bewusst aus der Norm ausbrechen, um sich selbst mehr treu zu sein und nicht den Erwartungen anderer zu entsprechen.

Getty Images Jaden Smith, Musiker

Getty Images Jaden Smith, Mai 2025

Instagram / willowsmith Tray Smith, Jaden Smith, Will Smith, Jada Pinkett-Smith und Willow Smith beim Coachella 2024

