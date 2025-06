Sting gibt ein Update nach Herzstillstand von Support-Act

Stings (73) heiß ersehntes Konzert in Liverpool wurde von einem dramatischen Vorfall überschattet. Der Grammy-prämierte Musiker trat am Sonntagabend bei "On The Waterfront" auf, einem viertägigen Festival an der ikonischen Pier Head. Zuvor sorgte eine medizinische Notlage während des Auftritts der Band The Christians für Aufsehen, wie Mirror berichtet. Der Schlagzeuger der Band erlitt einen Herzstillstand, woraufhin die Show abrupt unterbrochen wurde. Sting wandte sich daher vor seinem eigenen Auftritt an die Fans: "Dem Schlagzeuger in der Band davor geht es gut. Er ist im Krankenhaus. Wir alle beten, dass es ihm gut gehen wird. Unsere Gedanken sind bei ihm."

Der Vorfall war für das Publikum und besonders für die Band The Christians ein Schock. Augenzeugen schilderten laut Mirror, wie Frontmann Garry Christian Sanitäter zur Bühne rief. Kurz darauf wurde ein Sichtschutz errichtet, während die Menge das Geschehen schweigend verfolgte. Später wandte sich die Managerin der Band, Emma Bridget, mit einem Update an die Menge: "Wir hoffen wirklich, dass er es schafft", sagte sie. "Er hatte keinen Puls, aber jetzt hat er wieder einen, glauben wir. Vielen Dank." Trotz der Ereignisse baten The Christians Sting, seine Headliner-Performance wie geplant durchzuführen.

Für den 73-jährigen Sänger war es das erste Mal seit 1979, dass er in Liverpool auftrat, und sein Konzert war der emotionale Abschluss des Festivals. "Ich bin glücklich, in dieser historischen Musikstadt zu sein", verriet er den Fans. Sting, der seit Jahrzehnten eine beeindruckende Karriere als Sänger, Musiker und Songwriter führt, kennt gesundheitliche Herausforderungen ebenfalls aus eigener Erfahrung. Erst vor Kurzem hatte er mehrere Termine seiner Tour verschieben müssen. Dennoch bewies der Star, dass ihn seine unerschütterliche Leidenschaft für die Musik antreibt – selbst in schwierigen Momenten.

Getty Images Sting, Musiker

Getty Images Sting, im August 2024

Getty Images Sting bei einem Konzert im November 2024