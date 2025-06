Johnny Depp bereut den Prozess gegen Ex Amber Heard nicht

Johnny Depp (62) hat erklärt, dass er "keine Reue" empfinde, was seinen aufsehenerregenden Verleumdungsprozess gegen Amber Heard (39) betrifft. Im Gespräch mit Sunday Times sprach der Fluch der Karibik-Star über die Auswirkungen des sechs Wochen dauernden Prozesses in Virginia, bei dem private Details ihres Lebens öffentlich wurden. Johnny hatte Amber verklagt, weil sie in einem Artikel im Jahr 2018 im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt Anschuldigungen gegen ihn erhoben hatte. Eine Jury entschied zugunsten des Schauspielers, befand aber auch, dass Amber mit ihrer Gegenklage teilweise erfolgreich war. "Ich wusste, ich müsste meine Seele entblößen, doch es ging darum, die Wahrheit zu vertreten – für mich, meine Kinder, ihre Kinder und all die Kinder, die ich in Krankenhäusern getroffen habe", erklärte der Hollywood-Star.

In dem Interview reflektierte Johnny auch über die Belastungen und Verrätereien während des Prozesses. Er räumte ein, tief verletzt gewesen zu sein, als Menschen aus seinem engsten Kreis gegen ihn aussagten, darunter seine ehemalige Agentin Tracey Jacobs und die Schauspielerin Ellen Barkin (71). "Diese Menschen waren Teil meiner privaten Welt, sie waren bei den Geburtstagsfeiern meiner Kinder", erzählte Johnny. Dennoch sprach er von Entschlossenheit: "Ich hätte bis zum bitteren Ende gekämpft. Wenn es geendet hätte, dass ich Tankstellen betreibe – ich hätte es akzeptiert." Die Auseinandersetzung stieß auch außerhalb des Gerichtssaals auf Aufmerksamkeit, da sie zeitlich vor dem Höhepunkt der MeToo-Bewegung stattfand. Johnny bezeichnete sich selbst als "Crash-Test-Dummy" und betonte, festgestellt zu haben, wer in Hollywood "sicher zu spielen" versuchte.

Nach der vergleichsweise stillen Beilegung des Falls hatte Amber versichert, dass ihr Rückzug vom Berufungsverfahren keine Schuld eingestehe. Die turbulente Beziehung der beiden, die von 2015 bis 2017 verheiratet waren, fand mit diesen Verfahren ein endgültiges rechtliches Ende. Während Johnny sich verstärkt seiner Karriere und künstlerischen Projekten widmet, lebt Amber Medienberichten zufolge zurückgezogener. Die Debatte um Wahrheit, öffentliche Wahrnehmung und persönliche Rechenschaft nimmt dennoch weiterhin einen Platz in der Aufmerksamkeit ein. Beide Stars, deren Privatleben einst einem globalen Publikum dargelegt wurde, scheinen nun Wege zu suchen, sich aus dem Schatten der Kontroversen zu befreien.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Johnny Depp und Amber Heard

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard, 2015

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Mai 2022

