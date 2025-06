Nach Militärdienst: Suga von BTS teilt emotionale Worte

Suga (32), Mitglied der weltbekannten koreanischen Band BTS, wurde offiziell aus seinem zweijährigen, verpflichtenden Militärdienst entlassen. Am Samstag, dem 21. Juni, wandte sich der Rapper in einem emotionalen Brief an seine Fans, die BTS nur liebevoll ARMY nennen, und bedankte sich für ihre Geduld und Unterstützung. "Ich wollte allen meinen Fans von Herzen danken, dass ihr so lange auf mich gewartet habt. Ich habe euch wirklich vermisst", schrieb der 32-Jährige auf der Plattform Weverse. Es war der erste öffentliche Kontakt mit seinen Fans nach seiner Rückkehr aus dem Dienst.

In dem Brief reflektierte Suga über die Zeit, die er während seiner Abwesenheit nutzen konnte, um über sich selbst und seine Karriere nachzudenken. "In den letzten zwei Jahren habe ich mir Zeit genommen, um über mich selbst nachzudenken", teilte er mit und fügte hinzu: "Ich fühlte, dass ich mich vorübergehend von meiner Arbeit distanzieren und einen Schritt zurücktreten musste." Er erklärte, dass er zuvor stets vorwärtsgestürmt sei, ohne viel zurückzublicken, und schätzte die Möglichkeit, während seiner Zeit im Militär innezuhalten und auf sich selbst zu schauen. Damit deutet er an, gestärkt und mit neuer Energie zurückzukehren.

Suga ist das letzte Mitglied von BTS, das seinen Militärdienst abgeschlossen hat, ein verpflichtender Schritt für südkoreanische Männer. Trotz der Distanz zu seinen Fans während dieser Zeit und der Herausforderungen, die damit einhergingen, ist seine Verbindung zur ARMY ungebrochen. Persönliche Botschaften wie diese zeigen immer wieder den besonderen Draht, den er zu seinen Anhängern hat. Suga hat sich in der Vergangenheit nicht nur durch sein musikalisches Talent, sondern auch durch seine Offenheit und Nachdenklichkeit einen Namen gemacht, was ihn zu einem besonders geschätzten Mitglied der BTS-Familie macht. Nachdem nun alle Bandmitglieder ihren Militärdienst abgeschlossen haben, feilen sie bereits an ihren Comeback-Plänen für das nächste Jahr.

Anzeige Anzeige

Instagram / agustd Suga von BTS, April 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / jin Jin, Suga, Jungkook, Taehyung, Namjoon, Jimin und J-Hope, BTS

Anzeige Anzeige

Getty Images BTS im Februar 2020