"Ekelhaft": Meint Lisha Savage TV-Freundin Kim Virginia?

Reality-TV-Star Kim Virginia Hartung (30) hat derzeit mit schweren Vorwürfen zu kämpfen. Nachdem bekannt wurde, dass sie ihr ungeborenes Kind verloren hat, gibt es nun Spekulationen, ob sie wirklich schwanger gewesen sei. Besonders laut wurden die Stimmen von Lisha Savage (39) und ihrem Partner Lou, die sich in ihrer Instagram-Story mit einer beachtlichen Portion Kritik zu Wort meldeten – allerdings ohne Namen zu nennen. "Dieser Moment, wenn du zwei Menschen über Monate in Schutz nimmst [...] und sie dir in die Fresse lügen", hieß es von Lisha, gefolgt von: "Und jedem, der diese ekelhaft erfundenen Storys noch glaubt, dem kann keiner mehr helfen." Dieser Post ließ viele annehmen, dass Kim und ihr Ex-Verlobter Nikola Glumac (29) gemeint sein könnten.

Die tragischen Nachrichten von der Stillgeburt teilte Nikola erst gestern öffentlich. In seiner Instagram-Story berichtete er aufgewühlt: "Unser Kind kam still zur Welt." Offen sprach er über die Belastungen, die Hass und Hetze im Netz in den vergangenen Monaten für Kim bedeutet hatten. "Seit wir zusammen sind, erfährt sie jeden Tag Hass. Jeden Tag. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich sagen muss: Genug ist genug!" Auch seinen Schmerz machte er deutlich. "Was mit Kim passiert ist, hätte nicht sein müssen. Das war eine Aktion wegen dieser ganzen Hetzjagd", wetterte Nikola weiter. Kim verriet kurz darauf, dass sie das Kind schon vor Wochen nach einem Tritt in den Magen verloren habe.

Mittlerweile meldeten sich viele TV-Kollegen von Kim und Nikola zu Wort und drückten ihre Zweifel an der Schwangerschaft aus. Unter einem Promiflash-Beitrag kommentierte unter anderem Jürgen Milski (61) mit den Worten "Ganz ehrlich? Was da gerade abgeht, lässt einen echt sprachlos zurück. Und das sollen Vorbilder für die Jugend sein?", während Stephan Jerkel (55) zustimmte: "Dafür sollte jede Produktion und alle anderen auch sie canceln." Paulina Ljubas (28) zeigte hingegen Unverständnis für viele der Kommentare und nahm Kim in Schutz. "Also egal, was man jetzt von den beteiligten Personen halten mag oder wie glaubwürdig man das Ganze einschätzt: Die Kommentare dazu sind so räudig und respektlos. Das ist kein leichtes Thema, ich weiß selbst, wie man sich fühlt", schrieb sie genervt.

Joyn / Tan Nian Xing, Instagram / kimvirginiaa Collage: Lisha Savage und Kim Virginia Hartung

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha Savage, April 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Bekanntheit

