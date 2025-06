Stillgeburt: Kim Virginia verlor ihr Baby schon vor Wochen

Kim Virginia Hartung (30) macht aktuell wohl die schwerste Zeit ihres Lebens durch. Ihr Ex-Verlobter Nikola Glumac (29) meldete sich vor wenigen Stunden auf Instagram zu Wort und verkündete, dass die Reality-TV-Bekanntheit eine Stillgeburt hatte. Offenbar wollte Kim nicht, dass diese Nachricht schon so kurz danach an die Öffentlichkeit gelangt. "Ich bin jetzt zu Hause und ich melde mich auf jeden Fall zu dem Thema. Hätte ich gerne gemacht, zu einem Zeitpunkt, den ich selbst entschieden hätte, aber das wurde mir ja jetzt abgenommen", meint die Influencerin mit glasigen Augen.

In einer weiteren Story macht Kim ihrem einstigen Partner eine Ansage: "Während ich in Behandlung war, wurde etwas sehr Privates ohne mein Einverständnis öffentlich gemacht. Von jemandem, von dem ich das nie erwartet hätte: Nikola. Ich kann nicht begreifen, wie man sich das Recht rausnehmen kann, so etwas zu teilen – ohne Rücksprache, ohne Respekt, ohne Rücksicht." Außerdem berichtet sie, dass sie ihre Tochter bereits vor "ein paar Wochen" verloren habe. Sie hat darüber noch nicht gesprochen, weil sie sich bisher noch nicht stabil genug gefühlt hat. "Und jetzt muss ich all das auch noch zusätzlich tragen, was ich erst mal vermeiden wollte [...]. Zu einem Verlust, den niemand sieht, aber der mein Herz zerreißt. Danke dafür, Nikola."

Anfang Februar verkündeten Nikola und Kim, dass sie Eltern eines Kindes werden. Kurz danach enthüllten sie sogar das Geschlecht des Babys – ein Mädchen. Es folgte die Verlobung und der Plan, in ein gemeinsames Eigenheim zu ziehen. Nach einem "Vorfall mit körperlicher Gewalt" wurde die Verlobung ganz überraschend aufgelöst. Vor wenigen Stunden dann der Schock: Kim hat ihr Baby still geboren. "Ich kann nicht mehr schweigen. Kim ist wieder im Krankenhaus und sie meldet sich nicht, weil sie einfach nicht mehr kann. [...] Seit wir zusammen sind, erfährt sie jeden Tag Hass. Jeden Tag. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich sagen muss: Genug ist genug! [...] Unser Kind kam still zur Welt", schrieb Nikola in seiner Story.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im April 2025

Anzeige Anzeige