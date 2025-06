Herzogin Meghan zeigt ihre Kids aus traurigem Grund häufiger

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) überraschen derzeit mit einer bemerkenswerten Änderung ihrer Social-Media-Strategie. Immer häufiger veröffentlichen sie Aufnahmen ihrer Kinder Archie (6) und Lilibet (4) in den sozialen Medien – ein Vorgehen, das bis vor Kurzem undenkbar schien. Während Meghan ihren Schritt, wieder vermehrt private Inhalte zu teilen, als Werbemittel für ihre Marke "As Ever" nutzt, hat Harry laut Insidern eine weitaus persönlichere Motivation: Er versucht verzweifelt, seinen Vater, König Charles (76) zu erreichen, der bisher jede Kontaktaufnahme abgelehnt haben soll. "Vielleicht sieht er die Bilder seiner Enkel und erkennt, was ihm entgeht", so eine Quelle gegenüber der Daily Mail.

Zuletzt hatte Harry in einem viel diskutierten BBC-Interview seine tiefe Enttäuschung über die Entscheidung des britischen Gerichts zum Thema Polizeischutz geteilt. Durch die desolate Sicherheitslage für seine Familie sieht er derzeit keine Möglichkeit, mit ihnen sicher nach Großbritannien zu reisen. Außerdem offenbarte er, dass sein Vater bisher zu keiner Kontaktaufnahme bereit gewesen wäre. Laut einer Quelle aus dem Umfeld der Royal Family ist Harry "untröstlich", dass sein Vater jede Kontaktaufnahme abblocke – selbst virtuelle Begegnungen wie Videoanrufe. Der Insider berichtet weiter, dass Harry über die Jahre immer wieder versucht habe, die Distanz zu überbrücken, sei es durch Briefe oder Anrufe. Doch nun sei er an einem Punkt angelangt, an dem er sich "in seiner Verzweiflung" dazu entschieden habe, durch die Bilder der Kinder einen Appell zu senden: "Schau, was dir entgeht."

Meghan, die in der Vergangenheit mit Diskretion auffiel, nutzt ihre Rückkehr in die Welt von Instagram nun, um sich und ihre Projekte auf eigene Weise zu präsentieren. Während einige Fans über die Inhalte begeistert sind und die Verbundenheit der Sussex-Familie bewundern, stoßen die neuen Einblicke bei anderen auf Kritik. Im vergangenen Monat versorgte Meghan ihre Follower anlässlich des amerikanischen Vatertags mit intimen Aufnahmen von Harry und seinen Kindern beim Spielen und Kuscheln.

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einem Konzert von Beyoncé

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit Prinzessin Lilibet