In den Magen getreten: Kim Virginia äußert sich zu "Vorfall"

Nikola Glumac (29) machte heute in einem Statement publik, dass seine Ex Kim Virginia Hartung (30) eine Stillgeburt hatte. Darüber, dass er ihr die Entscheidung über diese private Nachricht nahm, ist Kim fassungslos. In einem ausführlichen Statement auf Instagram bezieht die Reality-TV-Bekanntheit nun Stellung und klärt außerdem auf, was ihr vor Kurzem in Deutschland wohl widerfahren ist: "Mein Kind hat das Licht der Welt nicht erblicken können und nein, das lag nicht daran, dass ich 'herumgeflogen' bin oder 'nicht aufgepasst' hätte, sondern weil mir eine kranke Person in Deutschland in den Magen getreten hat."

Dieser Vorfall traumatisierte Kim so sehr, dass sie in den darauffolgenden Wochen eine Maske im Netz zeigte. "Ich habe meine Wut in den letzten Wochen runtergeschluckt. Ganz bewusst. Ich habe sie unter Kontrolle gehalten, obwohl ich innerlich zerrissen war. Weil ich weiß, dass Hass nur noch mehr Hass bringt", heißt es ferner. Die Promis unter Palmen-Bekanntheit erklärt ihr Schweigen über den Vorfall, den sie zuvor nur angedeutet, aber nie aufgeklärt hatte, folgendermaßen: "Ich dachte, es ist besser, zu schweigen, zu heilen, mich zu schützen."

Dass Nikola mit ihrer Leidensgeschichte an die Öffentlichkeit ging, löst eine Flut an Emotionen bei Kim aus. "Ich habe eine maßlose Wut in mir", schreibt sie. Aber auch die unzähligen Hassnachrichten von Menschen im Netz, die an ihrer Schwangerschaft und Stillgeburt zweifeln, schockieren sie. "Nicht nur auf ihn, sondern auch auf die Menschen, die jetzt wieder meinen, über mein Leben urteilen zu dürfen, ohne irgendetwas zu wissen", wettert Kim und ergänzt abschließend sarkastisch: "Ich hätte einfach den Vermarktungsschritt wählen sollen. Von Anfang an die Kooperation für den Schwangerschaftstest annehmen sollen, eine eigene Show annehmen sollen, bei der meine Geburt schön mit allerlei Vorschriften gefilmt wird. Alles andere als authentisch, aber authentisch genug, damit mir geglaubt wird und das ist ja das Wichtigste."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im April 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Juni 2025

