Marvin und Jenny feiern bei "Ex on the Beach" Liebescomeback

Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart lassen die Funken bei Ex on the Beach erneut sprühen! Nach einer intensiven Phase des Schlagabtauschs bahnte sich in den letzten Folgen ein Liebescomeback zwischen den beiden Realitystars an. In der aktuellen Episode machten sie ihre Gefühle jedoch endgültig klar: Bei einem Einzeldate, das sie zum Tubing aufs offene Meer führte, kamen Emotionen hoch. Während sie bäuchlings auf einem aufgepumpten Gummiring über die Wellen glitten, konnten sie ihre Liebe füreinander nicht länger zurückhalten. Es folgte ein Gespräch, bei dem Marvin die Initiative ergriff und bekräftigte, dass es für ihn bereits wieder eine Beziehung ist. Jennifer stimmte zu – und ein leidenschaftlicher Kuss besiegelte ihre Versöhnung.

Doch es bleibt nicht bei warmen Worten und Gesten am Strand: Für die Zeit nach der Realityshow schmiedet das Paar bereits größere Pläne. Sie wollen nicht nur ihre Beziehung weiterführen, sondern auch gemeinsam einen Haushalt teilen. Wie Marvin verrät, soll alles an die frühere gemeinsame Zeit anknüpfen, bevor sie getrennte Wege gingen. "Unsere Zukunft verbringen wir miteinander", äußerte er entschlossen. Dieses klare Statement macht deutlich, dass die beiden auch außerhalb der TV-Welt wieder als Paar auftreten wollen. Nach den emotionalen Höhen und Tiefen auf der Insel der Verflossenen steht dieses Kapitel ganz im Zeichen gemeinsamer Neuanfänge.

Marvin und Jennifer teilen eine komplizierte Geschichte, bei der es in der Vergangenheit nicht immer reibungslos lief. Nachdem Marvin auf Unterstützung durch sie zählen konnte, als sein Bruder Calvin (33) die Show verließ, hatte das Duo bereits wieder zarte Annäherungsversuche gewagt. Dennoch schienen alte Konflikte zunächst im Raum zu stehen, ehe schließlich eine klare Wendung folgte. Sie verbrachten eine gemeinsame Nacht in der Villa. Trotz des intimen Moments betonte Marvin: "Alles verziehen habe ich Jenny natürlich nicht. Das schwebt immer noch so im Hinterkopf."

Instagram / jenniferdegenhart_ Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart, Reality-Pärchen

RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen bei "Ex on the Beach" 2025

ActionPress / Panama Pictures Calvin Kleinen und sein Bruder Marvin Kleinen bei der Verleihung der Reality Awards

