Besonderes Karriere-Aus: Turn-Star Elisabeth Seitz wird Mama

Elisabeth Seitz (31) beendet ihre Karriere als erfolgreiche Turnerin. Der Grund könnte aber schöner nicht sein: Die deutsche Olympionikin erwartet zusammen mit ihrem Partner Nils Heyden ihr erstes Kind. In einem emotionalen Instagram-Post machte sie die wundervollen Neuigkeiten bekannt. "Jetzt beginnt ein neues Kapitel – und ich blicke mit Vorfreude und Spannung in die Zukunft. Ganz besonders freue ich mich aber auf das größte Abenteuer meines Lebens: unser kleines Wunder, das wir Ende dieses Jahres erwarten", kündigte Elisabeth freudig an. Das Turnen werde aber für immer ein Teil von ihr sein.

Rückblickend kann Elisabeth auf eine beeindruckende sportliche Karriere zurückblicken: Drei Teilnahmen an Olympischen Spielen, zehn Weltmeisterschaften und ebenso zahlreiche Medaillen untermauern ihren Status als deutsches Ausnahmetalent. Doch auch Rückschläge gehörten dazu. Nach einer Schulterverletzung musste sie erst kürzlich die Heim-EM in Leipzig absagen und verpasste zudem ihren großen Traum von einer Olympia-Teilnahme im vergangenen Jahr in Paris. "Es war eine Reise voller Höhen und Tiefen, voller Träume, harter Arbeit, Tränen und unendlicher Leidenschaft. Ich durfte Dinge erleben, von denen ich als kleines Mädchen nur geträumt habe", reflektierte sie ihre Turnkarriere in ihrem emotionalen Statement.

So ganz verabschiedet sich Elisabeth aber nicht von der Welt des Turnens: Künftig will sie ihre Erfahrungen über Trainingscamps und Motivationsvorträge weitergeben und ihrer Leidenschaft damit treu bleiben. Elisabeths Post verrät auch, wie emotional sie ihr Weg durch die Höhen und Tiefen des Sports geprägt hat. "Mit eigenen Trainingscamps, spannenden Motivationsvorträgen und weiteren Projekten möchte ich meine Erfahrungen weitergeben – an den Nachwuchs, aber auch an Menschen, die sich inspirieren lassen möchten", erklärte die werdende Mama abschließend.

Getty Images Elisabeth Seitz, Turnerin

Getty Images Elisabeth Seitz, Sportlerin

