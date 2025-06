Nach Karriere-Aus: Elisabeth Seitz teilt Foto von Babybauch

Elisabeth Seitz (31), die deutsche Olympionikin und erfolgreiche Turnerin, erwartet ihr erstes Kind. Auf Instagram teilte die Profisportlerin ein zauberhaftes Foto von sich, das sie am Strand stehend zeigt. In einem lockeren grauen Kleid hält sie liebevoll ihren wachsenden Babybauch und lächelt dabei überglücklich darauf hinunter. Viel sagt sie zu dem Bild nicht, sie setzt lediglich drei Emojis darunter: die portugiesische Flagge, eine schwangere Frau und ein rotes Herz. Die Schwangerschaft hat Elisabeth dazu bewogen, ihre sportliche Karriere zu beenden, um sich voll und ganz auf ihr neues Abenteuer mit ihrem Partner Nils Heyden zu konzentrieren.

Bekannt ist, dass dieses Baby eine Premiere für Elisabeth und Nils ist, die sich gemeinsam auf die kommende Zeit einstimmen. Für das Paar bedeutet diese aufregende Nachricht der Beginn eines neuen Kapitels. Doch bevor das Leben als Neumama beginnt, gönnt sich Elisabeth offensichtlich noch mal eine richtige Auszeit in Portugal, wo sie Sonne und Strand genießt. In sozialen Medien zeigt sich die ehemalige Turnerin immer wieder positiv gestimmt und lässt ihre Fans an diesen besonderen Momenten teilhaben. Obwohl der Fokus nun eindeutig auf ihrer Familie liegt, bleibt Elisabeth weiterhin in Kontakt mit der Welt, die sie während ihrer sportlichen Karriere so sehr unterstützte.

Elisabeth Seitz hatte über viele Jahre hinweg eine beeindruckende Karriere als Turnerin aufgebaut. Die Olympionikin war bekannt für ihre außerordentlichen Leistungen und ihre charismatische Art, mit der sie nicht nur Turnhallen, sondern auch die Herzen ihrer Fans eroberte. Trotz des Abschieds von der Wettkampfbühne bleibt der Sport ein wichtiger Teil ihrer Identität. In ihren bisherigen Aussagen betonte sie immer wieder, dass sie mit großer Freude und Dankbarkeit auf die Erfolge der vergangenen Jahre zurückblickt und sich nun voll auf das neue Abenteuer ihrer kleinen Familie einlassen möchte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elisabeth Seitz und Nils Heyden, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Elisabeth Seitz bei den europäischen Meisterschaften, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige