Ist Stephanie Schmitz in Beziehung mit Julian eifersüchtig?

Stephanie Schmitz (31) und Julian Evangelos (33) gelten seit ihrer Teilnahme an der Reality-Show Love Island im Jahr 2017 als absolutes Traumpaar. Seit mittlerweile acht Jahren sind die beiden unzertrennlich, und ihre Beziehung scheint keine Risse zu zeigen. Doch wie steht es um das Thema Eifersucht? In einer Instagram-Fragerunde stellt ein neugieriger Fan genau diese Frage. Stephanie antwortet offen und selbstbewusst: "Tatsächlich nicht! Es gibt so viele wunderschöne, smarte und intelligente Frauen, aber es gibt einen Grund, warum Julian mit mir zusammen ist."

In ihrer gesamten gemeinsamen Zeit habe sich niemand von ihnen etwas zuschulden kommen lassen. "Jemanden zu lieben oder jemanden attraktiv zu finden, sind zwei Paar Schuhe, die man nicht miteinander vergleichen kann", so die Reality-Darstellerin weiter. Für sie basiere ihre Verbindung nicht auf Unsicherheiten, sondern auf einer stabilen Basis aus Treue und Ehrlichkeit: "Dadurch, dass sich in den acht Jahren keiner von uns einen Fehltritt erlaubt hat, haben wir ein extrem starkes Vertrauen zueinander. Es gab einfach nie einen Grund zum Zweifeln."

Vor allem, da die beiden schon seit ihrer Teilnahme an "Love Island" ein unzertrennliches Duo bilden, scheint dies die Basis ihrer starken Bindung zu sein. Die beiden Realitystars sind seit sieben Jahren verlobt und haben sich dennoch nicht unter Druck setzen lassen, den nächsten Schritt zu gehen. Stephanie hatte vor Kurzem betont, dass sie mit der jetzigen Situation rundum glücklich seien.

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz, "Love Island"-Stars

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz, Ex-"Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz , "Love Island"-Stars