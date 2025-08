Heidi Klums neuester Coup: So entstand Idee zum "HeidiFest"

Heidi Klum (52) hat eine neue Überraschung in petto: Das Münchner Hofbräuhaus wird am 18. September 2025 zur exklusiven Bühne für das "HeidiFest". Einen Abend lang wird die berühmte Schwemme des Hauses zur Pre-Wiesn-Party-Location, bei der Stars wie Marianne und Michael, die Wildecker Herzbuben sowie Roberto Blanco (88) auftreten werden. Interessant dabei: Heidi hat das "HeidiFest" ganz alleine eingefädelt. Wie Tobias Ranzinger, Pressesprecher des Hofbräuhauses, gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news erklärt, steckt hinter dem Event nicht etwa Heidis Management – sondern das Model höchstpersönlich. Wie er verrät, sei ihr die Idee spontan bei einem früheren Besuch eingefallen. "Es war Heidis Idee! Sie hat das im letzten Jahr bei einem Besuch im Hofbräuhaus geäußert."

Trotz des großen Aufwands, den eine solche Veranstaltung mit sich bringt, sehen die Eigentümer des Hofbräuhauses keine Probleme, sondern freuen sich auf das Event – zumal es seit den 90er-Jahren keine Veranstaltung dieser Dimension mehr in der berühmten Schwemme gab. Laut ProSieben erwartet die Gäste eine Mischung aus bayerischer Tradition und modernen Schlager- und Wiesn-Hits. Während also die Vorfreude auf das Oktoberfest steigt, steht in München zunächst alles im Zeichen von Heidi Klums neuester Idee.

Erst vor wenigen Tagen hatte die TV-Bekanntheit das "HeidiFest" offiziell auf Instagram angekündigt. Dort schrieb Heidi: "Mit allem, was dazugehört: Live-Acts, Schuhplattler, ganz viel Tradition – und noch mehr Überraschungen." Mit dieser Ankündigung machte das Model klar, dass sich die Gäste auf eine spektakuläre Mischung aus bayerischem Brauchtum, Musik und so manche noch geheimen Showeinlagen freuen dürfen. Besonders dankbar zeigte sich Heidi für die prominente Unterstützung. "Ich bin unglaublich dankbar, dass so viele großartige KünstlerInnen und Talente Teil dieses Abends sein werden. Jeder Einzelne macht das Fest noch besonderer", schwärmte sie.

