Dr. Emi Arpa hatte sich das Wochenbett "anders vorgestellt"

Am 10. Juli 2025 wurde Dr. Emi Arpa zum ersten Mal Mama. Seit der Geburt steht das Leben der Dermatologin Kopf. Gerade befindet sie sich noch im Wochenbett – und gibt ihren Fans auf Instagram nun einen ehrlichen Einblick in ihr aktuelles Leben. "Habe mir das Wochenbett zwar anders vorgestellt, aber ich freue mich auf alles, was noch kommt", schreibt sie mit einem Augenzwinkern zu einem Zusammenschnitt von Fotos, auf denen man sie glücklich, kuschelnd und stillend mit ihrem Baby sieht, aber auch erschöpft, schlecht gelaunt, müde und hilflos. "Kleiner Reminder, dass das Wochenbett so aussehen kann... aber auch so", erinnert sie.

In einem weiteren Beitrag richtet die Social-Media-Bekanntheit liebevolle Worte an ihren Ehemann, der ihr in dieser Zeit rund um die Uhr zur Seite steht. "Ich glaube, das Universum hat mir einen Sohn geschenkt, weil es wusste, dass die Welt mehr Männer wie meinen Ehemann braucht", schwärmt sie und fügt hinzu: "Ich hätte niemals gedacht, dass man noch mehr lieben kann, aber seit der Geburt] hat sich meine Liebe mindestens verdoppelt." Auch zu diesem Text teilt sie einen Einblick mit ihrer Community: Darauf zu sehen ist ihr Mann in verschiedenen Situationen mit ihrem gemeinsamen Baby, wie er mit ihm herumalbert, es liebevoll auf dem Arm hält und mit ihm zusammen im Bett liegt.

Die Promi-Dermatologin macht kein Geheimnis daraus, dass das Mama-Werden etwas in ihr verändert hat. Bereits in ihrem ersten Update nach der Geburt gestand sie, dass die aktuelle Situation sie "sehr emotional" mache. "Ihr habt mich auch alle vorgewarnt, dass es so sein wird, und natürlich hätte ich es mir auch denken können. Es ist aber noch immer etwas anderes, wenn man es selbst durchmacht und Dinge dann doch anders kommen, als man sie sich ausmalt", beschrieb sie in einem Post auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dr. Emi Arpa, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / dr.emi Dr. Emi Arpas Ehemann mit dem Baby, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dr.emi Dr. Emi mit ihrem Neugeborenen, Juli 2025