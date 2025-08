Happy mit Tom: Heidi Klum verrät ungewöhnliches Ehegeheimnis

Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (35) haben die Geheimnisse hinter ihrer glücklichen Ehe verraten. Bereits seit 2019 sind das Supermodel und der Musiker glücklich verheiratet. In einem Gespräch mit People erzählte Heidi nun, dass gemeinsame Einkäufe von Dessous eines ihrer Lieblingserlebnisse als Paar sind. Tom genieße es, wenn seine Frau verschiedene Outfits probiert und sich für ihn schick macht. "Er mag es, wenn ich mich herausputze, aber auch meinen natürlichen Look findet er attraktiv", erklärte Heidi. Neben romantischen Wochenenden und kleinen Liebesgesten gehört aber auch eine gemeinsame Tattoo-Aktion zu den Highlights ihrer Beziehung: Beide haben sich gegenseitig die Namen tätowiert.

Heidi Klum ließ zudem durchblicken, dass in ihrer Ehe Vertrauen großgeschrieben wird – Eifersucht habe hier keinen Platz. Besonders schätzt die Moderatorin die offene Art ihres Mannes und wie diese ihr geholfen hat, alte Beziehungserfahrungen hinter sich zu lassen. Über ihr Kennenlernen verriet sie, dass sie fast diesen wichtigen Abend verpasst hätte. Sie nahm letztlich doch an einer Party teil, zu der sie gar nicht wollte, auf der die beiden sich aber erstmals begegneten. Dieser Moment sei für sie ein Wendepunkt, eine Schicksalsentscheidung gewesen. Tom Kaulitz erweist sich für Heidi also als der "Richtige", eben auch indem er ihr eine neue Perspektive auf die Dinge gibt.

Seit Beginn ihrer Beziehung bekamen die beiden immer wieder Kritik wegen ihres Altersunterschieds von 16 Jahren. Doch Heidi Klum begegnet derartigen Anfeindungen gelassen: "Ich bin mir bewusst, dass ich immer älter sein werde, und das ist in Ordnung." Aus vergangenen Erfahrungen hat Heidi aber gelernt, achtsamer in Beziehungen zu sein. Toms Geduld und positive Einstellung haben einen großen Einfluss auf sie. Für Heidi Klum, die einst von Unsicherheiten geplagt war, steht nun fest: Eine offene und liebevolle Partnerschaft sei der Schlüssel zu einem erfüllten Miteinander.

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Mai 2025

KCS Presse / MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum in Paris, Mai 2025

KCS Presse / MEGA Heidi Klum und Tom Kaulitz in Paris, Mai 2025