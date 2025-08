Cruz Beckham relaxt in winziger Badehose auf Familienjacht

Cruz Beckham (20) hat mit neuen Fotos, die er von der Luxusjacht seiner Familie auf Instagram geteilt hat, für Aufsehen gesorgt. Der jüngste Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) genoss gemeinsam mit seinen Eltern sowie seinen Geschwistern Romeo (22) und Harper (14) den Urlaub auf der kostspieligen Jacht, die mit einem Preis von 18 Millionen Euro beeindruckt. Sein ältester Bruder Brooklyn Peltz-Beckham (26) hingegen fehlte auf dem Familienausflug, was im Angesicht der vergangenen Differenzen wenig überraschend ist. Cruz zog mit seiner lässigen Pose, bei der er die Beine weit ausstreckte, sowie seiner knappen Badehose die Aufmerksamkeit seiner Familie und Follower auf sich.

Die Reaktionen der Familie ließen nicht lange auf sich warten. Besonders auffällig war der Kommentar seines Bruders Romeo, der nur mit einem überraschten "Jesus" antwortete. Auch Cruz' Freundin Jackie Apostel beteiligte sich mit einer Reihe von Lach-Emojis an der Unterhaltung. Davids Mutter Sandra zeigte sich gemischt überrascht und belustigt, als sie mit Emojis, darunter ein rotes Herz, ein geschocktes Gesicht und ein Lach-Emoji, auf sein Bild reagierte. Währenddessen wird spekuliert, dass die Beziehung zu Bruder Brooklyn durch eine Reihe von Ereignissen noch angespannter geworden ist: Seit Kurzem folgen Romeo und Cruz ihrem ältesten Bruder nicht mehr auf Instagram – ein klares Zeichen für Unstimmigkeiten innerhalb der Familie.

Die Spannungen zwischen Brooklyn und dem Rest der Familie scheinen bereits länger zu bestehen. So fehlte Brooklyn nicht nur bei der Geburtstagsfeier seines Vaters David im Mai, sondern ist auch häufig mit seinen Schwiegereltern unterwegs, die ihrem luxuriösen Lebensstil treu bleiben. Während die Beckhams ihre Sommerferien auf ihrem 40-Meter-Schiff "Seven" verbringen, genießt Brooklyn den Urlaub auf der deutlich größeren und kostspieligeren Jacht "Project X", die von Nicolas (30) Eltern finanziert wurde. Der Abstand zwischen Brooklyn und der Beckham-Familie wirkt größer denn je, doch ob eine Versöhnung in Aussicht steht, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cruz Beckham, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juli 2025