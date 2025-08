Süße News: Freund von Herzogin Meghan wird wieder Vater

Aus dem Umfeld von Herzogin Meghan (43) gibt es süße Neuigkeiten: Jake Rosenberg, ein langjähriger Freund der Ex-Schauspielerin, erwartet gemeinsam mit seiner Frau Jess Furgiuele Baby Nummer zwei. Die frohe Botschaft teilte er auf Instagram mit zwei niedlichen Bildern: einem Schwarz-Weiß-Foto von Jess mit Babybauch am Wasser und einem Ultraschallbild. Dazu schrieb er: "Bald sind wir zu viert! Ich liebe dich, Jess." In den Kommentaren fand sich kein Kommentar von Meghan – sie wird dem Fotografen sicherlich privat gratuliert haben.

Jake ist bereits seit vielen Jahren eng mit Meghan befreundet – in der Vergangenheit arbeiteten die beiden auch immer wieder zusammen. So ließ er im Frühjahr in einem Interview mit People Einblicke in seine freundschaftliche Beziehung zu Prinz Harrys Frau zu. Besonders während der gemeinsamen Shootings für ihre Lifestyle-Marke "As Ever" hob er hervor, wie unkompliziert und natürlich Meghan sei. "Es fühlt sich nie wie eine große Produktion an, sondern wie ein echter Moment", beschrieb Jake ihre Zusammenarbeit.

Vor wenigen Tagen gab es auch noch aus Meghans ehemaligem Freundeskreis Neuigkeiten: So soll sich ihre Ex-BFF Jessica Mulroney (45) nach 16 Jahren von ihrem Mann scheiden lassen. Das habe die Stylistin bei der Hochzeit des Produzenten Vinay Virmani und der Unternehmerin Sara Koonar im Ritz Carlton in Toronto gegenüber den Gästen erklärt. Bei den Feierlichkeiten trug sie auch keinen Ehering mehr, wie Page Six berichtete. Jessica und Meghan waren einst sehr enge Freundinnen – doch inzwischen sollen sie kein Wort mehr miteinander wechseln.

Getty Images Herzogin Meghan, Schauspielerin

Getty Images Herzogin Meghan, Mai 2024

Instagram / jessicamulroney Jessica Mulroney mit Herzogin Meghan im März 2016