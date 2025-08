Das waren die legendärsten TV-Momente von Ozzy Osbourne (†)

Ozzy Osbourne (†76), der am 22. Juli im Alter von 76 Jahren verstarb, bleibt der Welt nicht nur durch seine Musik, sondern auch durch seine unvergesslichen Film- und TV-Auftritte in Erinnerung. Als Frontmann von Black Sabbath und späterer Solokünstler schrieb er Musikgeschichte, doch sein Humor und Charme machten ihn auch vor den Kameras zu einer Ikone der Popkultur. Seine Familie, darunter seine Frau Sharon (72) und die Kinder Kelly (40) und Jack (39), standen ihm dabei oft zur Seite. In "Austin Powers in Goldständer" hatten Ozzy und seine Familie 2002 einen unvergesslichen Gastauftritt. Dieser war auch eine Anspielung auf ihre Reality-Show "The Osbournes" und begeisterte die Fans mit typischem Osbourne-Wortwitz und einem Augenzwinkern in Richtung des eigenen Ruhms.

Ebenfalls erinnerungswürdig ist Ozzys Auftritt in dem Adam Sandler (58)-Film "Little Nicky", in dem er sich selbst spielt. In einer entscheidenden Szene rettet er auf skurrile Weise die Welt – indem er eine seiner denkwürdigsten Bühnenaktionen nachstellt: Er beißt einer Fledermaus den Kopf ab. In der Dokumentation "The Decline of Western Civilization Part II: The Metal Years" zeigte Ozzy eine ernste und nachdenkliche Seite. Offen sprach er über die Herausforderungen und Exzesse des Rock-'n'-Roll-Lebens, berichtet Ok. Doch Ozzy zeigte auch eine andere Seite von sich in der kindgerechten Serie "The 7D". Mit seiner Familie zusammen synchronisierte er Figuren in einem Disney-Animationsprojekt.

Ozzys Rollen abseits der Musik zeigen, wie facettenreich er jenseits seines Status als Metal-Legende war. Als Ehemann von Sharon und Vater von fünf Kindern hatte er immer auch ein starkes familiäres Umfeld. Die Anteilnahme an seinem Tod von Fans und zahlreichen Stars spiegelt wider, wie sehr er während seines Lebens über Generationen hinweg berührt und beeindruckt hat.

Getty Images Ozzy Osbourne im Juli 2022 in L.A.

Getty Images Ozzy Osbourne, Adam Sandler und Patricia Arquette bei der Premiere von "Little Nicky" im Jahr 2000

Getty Images Kelly, Ozzy, Sharon und Jack Osbourne 2015 auf dem Red Carpet