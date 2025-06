Oh, là, là: Christian Berkel erlebte "wilde Jugend" in Paris

Christian Berkel (67) hat in einem Interview mit Bunte ungewöhnlich offen über seine "wilde Jugend" in Paris gesprochen – und dabei intime Einblicke gewährt. In Frankreich habe der Schauspieler zahlreiche erotische Abenteuer erlebt und die große Freiheit genossen, die ihm als jungem Mann in der Stadt der Liebe erstmals begegnete. Nach einigen Bäumchen-wechsel-dich-Spielchen unter den Laken konnte ihn aber eine Dame schließlich doch mit anderen Qualitäten überzeugen: "Das war meine spätere Frau Andrea Sawatzki (62). Mit ihr habe ich eine Tiefe erlebt, an die keine herankam." So folgte auf die Pariser Jahre, die für Christian mit Lust, Leichtigkeit und Selbstsuche verbunden waren, schließlich Andrea, die ihm zeigte, was echte Vertrautheit bedeutet.

Die Zeit in Frankreich bezeichnet Christian rückblickend als die "beste Idee seines Lebens". Als Teenager zog es ihn nach Paris – möglicherweise, wie er selbst vermutet, aus einem stillen Protest heraus: "Vielleicht war es ein unbewusster Widerstand gegen alles Deutsche. Die Franzosen durften stolz auf ihr Land sein, ich nicht." Die französische Hauptstadt bot ihm Raum zum Atmen, zur Neuorientierung, zur Flucht nach vorn. Dort fand er eine andere Form von Leben: offener, leichter, sinnlicher. Bis heute ist Christian überzeugt: "Ich bin ein anderer Mensch in Frankreich. Ich bewege mich anders, spreche anders", so der gebürtige West-Berliner im Gespräch mit Bild.

Mit Andrea, die der Schauspieler 2011 nach über zehn Jahren Beziehung in Berlin heiratete, fand er schließlich das, was Paris ihm nicht geben konnte: Beständigkeit. Die beiden bekamen gemeinsam zwei Kinder und pflegen ein offenes Verhältnis zur Vergangenheit – auch zu den skurrilen Momenten. So teilt Christian auch in seinem kürzlich erschienenen Buch "Sputnik" die ungewöhnliche Geschichte seiner Geburt: Nur wenige Stunden auf der Welt, wurde Christian im Krankenhaus vertauscht. Das Missverständnis konnte allerdings mithilfe seines Vaters schnell aufgeklärt werden, sodass der 67-Jährige heute schmunzelnd auf diesen beinahe tragischen Start ins Leben zurückblicken kann.

Getty Images Andrea Sawatzki und Christian Berkel, Januar 2025

Instagram / andrea.sawatzki Andrea Sawatzki und Christian Berkel im Mai 2024

