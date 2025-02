Das ist Andrea Sawatzki und Christians Beziehungsgeheimnis

Andrea Sawatzki (61) und Christian Berkel (67) sind seit 27 Jahren ein Paar und gelten als eines der beständigsten Duos im deutschen Filmgeschäft. Im Gespräch mit dem Magazin Bunte enthüllten die beiden Schauspieler, was ihrer Meinung nach das Geheimnis für eine funktionierende Beziehung ist. Christian betonte, dass es in einer Partnerschaft "drei Räume" geben sollte: "Den gemeinsamen Raum und die beiden Räume, wo jeder für sich sein kann." Der Autor ist sich sicher, dass ein gewisser Abstand zum Partner unabdinglich sei: "Wenn eine Beziehung nicht den Raum gibt, dass der Partner sich entwickeln kann, wird es auf Dauer nicht funktionieren."

Auch Andrea unterstrich die Bedeutung von Freiräumen und ergänzte, dass ein wenig Geheimnisvolles wichtig sei, um die Beziehung aufregend zu halten: "Viele Paare glauben ja, den Partner so gut zu kennen. Das wird irgendwann langweilig oder einer wird übergriffig und lässt dem anderen keine Freiheiten mehr." Das Ehepaar, das in Berlin lebt und zwei mittlerweile erwachsene Söhne großgezogen hat, gibt offen zu, dass es in einer langjährigen Partnerschaft immer wieder Höhen und Tiefen gebe. Doch das gemeinsame Verständnis füreinander und für die Bedürfnisse des anderen habe ihnen über schwierige Phasen hinweggeholfen.

Nicht nur privat harmonieren Andrea und Christian, auch beruflich haben sie bereits einige Male zusammengearbeitet. In den Filmen "Scheidung für Anfänger" und "Querschuss" standen die beiden gemeinsam vor der Kamera und bewiesen, wie gut sich ihre schauspielerischen Fähigkeiten ergänzen. Trotzdem betonen sie, wie wichtig es sei, auch individuelle Projekte und Interessen zu verfolgen, um als eigenständige Persönlichkeiten zu wachsen – ein Aspekt, der ihre Beziehung schon seit fast drei Jahrzehnten zu stärken scheint.

Getty Images Christian Berkel mit seiner Frau Andrea Sawatzki beim Deutschen Filmpreis

Instagram / andrea.sawatzki Andrea Sawatzki und Christian Berkel im Mai 2024

