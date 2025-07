Gönnte sich Anna Lippke während der Abnahme auch mal Süßes?

Anna Lippke bewies in den vergangenen Jahren Durchhaltevermögen: Die Influencerin nahm insgesamt rund 50 Kilogramm ab. Im Gespräch mit Promiflash verrät sie, ob sie dabei komplett auf hochkalorische Lebensmittel mit viel Zucker verzichtet hat oder sich zwischendrin doch mal etwas gegönnt hat. "Also während der ersten Abnahme habe ich gar nichts Süßes oder irgendwie 'Schlechtes' gegessen. Da habe ich mir gesagt: 'Okay, wenn ich die ersten 20 Kilo abgenommen habe, dann gehe ich einmal zu McDonald's und dann gönne ich mir alles, worauf ich Bock habe. Und das habe ich dann auch gemacht", verrät sie im Interview. Doch das angedachte Gönnen endete mit einem körperlich schlechten Gefühl, wie Anna erklärt. Später erkannte sie, dass solche strengen Diäten nicht der Schlüssel zum Erfolg sind.

Im Gespräch erklärt Anna weiter, dass es auf Dauer keinen Sinn ergebe, sich ständig alles zu verbieten oder durch Alternativen zu ersetzen. Stattdessen kommt es ihrer Meinung nach darauf an, die eigenen Vorlieben – sei es Schokolade oder anderes – gelegentlich in den Ernährungsplan zu integrieren, jedoch in Maßen. Für sie gibt es keine "schlechten Lebensmittel", betont die Berlinerin gegenüber Promiflash, nur die Menge und Balance seien entscheidend. Mit dieser Erkenntnis hat es Anna geschafft, ihre liebsten Süßigkeiten weiterhin zu genießen, ohne den Fokus auf ihre Gesundheit und ihr Ziel zu verlieren.

Um ihr Wissen an ihre Fans und andere Menschen weiterzugeben, verkündete Anna vor wenigen Wochen etwas ganz Besonderes: Sie veröffentlicht ein Kochbuch! In "EAT WHAT YOU NEED - This ain’t a diet, it’s a lifestyle" präsentiert die Influencerin nicht nur mehr als 50 Rezepte, sondern auch persönliche Einblicke in ihren Weg zu einem gesünderen Leben. "Ich kann es nicht glauben – es ist offiziell: Ich habe ein Kochbuch geschrieben", schrieb Anna begeistert zu einem Reel auf Instagram und zeigte voller Stolz das Ergebnis monatelanger Arbeit.

Instagram / annalippke Anna Lippke, März 2025

Instagram / annalippke Anna Lippke, Juli 2025

Instagram / annalippke Anna Lippke, Dezember 2024