Sandra Sicora würde Reality-TV für Partner nicht aufgeben

Sandra Sicora (33) spricht offen über ihre Prioritäten. Die Reality-TV-Bekanntheit hat in ihrer Instagram-Story eine klare Botschaft für potenzielle Partner gesendet: Ihre Leidenschaft für Trash-TV würde sie für die Liebe ihres Lebens nicht aufgeben! "Datingformate würde ich nicht mehr machen, das ist ja logisch, aber alles andere würde ich auf jeden Fall weitermachen. Es ist meine Arbeit und ich liebe alles daran – der Richtige muss das akzeptieren, wenn nicht: ciao", stellt Sandra klar.

Sandra lässt sich trotz enttäuschender Erfahrungen in der Liebe nicht entmutigen. Auch wenn ihre Suche nach einem Partner bislang nicht von Erfolg gekrönt war, genießt sie ihre Arbeit im Reality-TV in vollen Zügen und sieht darin einen integralen Bestandteil ihres Lebens. Die Seite, die sie vor der Kamera von sich zeigt, scheint auch ihre Herangehensweise in Liebesbeziehungen zu kennzeichnen: Sie bleibt kompromisslos ehrlich und sie selbst. Diese Haltung, glaubt sie, sollte von jeder bedeutenden Person in ihrem Leben respektiert werden.

Erst vor Kurzem hatte Sandra in einer weiteren Fragerunde auf Social Media offen eingeräumt, dass ihr Liebesleben aktuell auf Eis liegt. "Ehrlich gesagt, habe ich auch gar keine Lust mehr. Das letztens hat mir gereicht… man ist voll dabei und dann wird man doch enttäuscht", erklärte die 33-Jährige in ihrer Story. Offenbar hatte eine kürzlich gemachte Erfahrung dafür gesorgt, dass sie vorerst keine Motivation mehr verspürt, jemand Neues kennenzulernen. Spekulationen über einen Zusammenhang mit der angeblichen Romanze zu TV-Casanova Calvin Kleinen (33) machen weiterhin die Runde, nachdem sich Sandra noch im Juni öffentlich von ihm distanziert hatte.

Anzeige Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DLfi3ARNX6W/?img_index=1 Reality-Sternchen Sandra Sicora im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinkleinen Sandra Sicora und Calvin Kleinen im Mai 2025