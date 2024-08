27 Jahre Paar: Andrea Sawatzki verrät ihr Liebesgeheimnis

Andrea Sawatzki (61) und ihr Christian Berkel (66) sind so verliebt wie am ersten Tag! Seit über 27 Jahren ist die Tatort-Darstellerin mit dem Schauspieler zusammen. In einem Gespräch mit Mach mal Pause verrät das Paar, was ihr Geheimnis ihrer langjährigen Ehe ist. "Wir ergänzen uns, obwohl wir durchaus verschieden sind. Wir teilen Dinge auf eine intensivere Art und Weise als mit Freunden. Andrea kennt mich besser als irgendwer, so gut wie niemand", erklärt Christian. Seine Frau Andrea führt fort: "An einer Beziehung arbeiten, hört sich unsexy an. Sich um den anderen bemühen, ist für viele vielleicht auch nicht aufregend. Aber ich glaube, das ist es am Ende!"

Kennengelernt haben die beiden sich bei gemeinsamen Dreharbeiten im Jahr 1997, wie sie dem Magazin weiter erzählen. Bei einem spontanen Abendessen fesselte der 66-Jährige Andrea mit seinem Verhalten. "Zum Aperitif hat Christian mir ein Glas Champagner gereicht, später den tollsten Rotwein ausgesucht. Das hat mich beeindruckt", schwärmt die 61-Jährige. Nur wenige Tage später funkte es zwischen den beiden – eine Woche später wurden sie ein Paar.

Ihr gemeinsames Liebesglück krönte das Schauspielerpaar mit zwei Söhnen. Ihr erster Nachwuchs, Moritz, kam 1999 zur Welt – nur drei Jahre später erblickte dann ihr Sohn Bruno das Licht der Welt. Auch wenn ihr Job viel Zeit beansprucht, versuchen die beiden TV-Stars ihr Familienleben mit ihren Jungs, die sehr nach ihren Eltern kommen, zu genießen. "Wenn es gar nicht anders geht, dann genügt uns auch ein großes Abendessen am Sonntag. Wir wissen einfach: Wenn wir zusammen sind, dann sind wir intensiv zusammen", erzählt Andrea.

Instagram / andrea.sawatzki Andrea Sawatzki und Christian Berkel im Mai 2024

Getty Images Andrea Sawatzki mit ihren beiden Söhnen in Berlin, 2014

