Gewusst? Elisabeth Lanz' Schwester spielt in bekannter Serie

Elisabeth Lanz (54), bekannt aus der ARD-Serie "Tierärztin Dr. Mertens", hat eine familiäre Verbindung zu einer anderen gefeierten Schauspielerin, die viele überraschen dürfte: Nicht nur sie begeistert regelmäßig vor der Kamera – auch ihre jüngere Schwester Barbara Lanz ist für Serien- und Filmfans keine Unbekannte. Während Elisabeth seit 2006 in ihrer Rolle als Dr. Susanne Mertens glänzt, konnte sich Barbara vor allem durch ihre Auftritte in Der Bergdoktor eine große Fangemeinde aufbauen. Seit 2022 übernimmt sie in der ZDF-Serie die Rolle der Caro Pflüger – der Schwester von Lillis verstorbener Mutter und eine zentrale Figur im Beziehungsgeflecht der Serie.

Elisabeth wurde 1971 in Österreich geboren und wuchs mit drei Geschwistern im SOS-Kinderdorf Altmünster auf, das ihr Vater leitete. Ihre Schauspielausbildung absolvierte sie in Wien und feierte ihren Durchbruch schließlich im Jahr 2006 als Dr. Susanne Mertens. Ob in Tatort, Das Traumschiff oder der Serie Rote Rosen – Elisabeth hat sich über die Jahre als vielseitige Schauspielerin bewiesen. In "Rote Rosen" arbeitete sie sogar mit ihrer Schwester Barbara zusammen, die dort ebenfalls eine Rolle übernehmen durfte.

Auch Barbara, als Nesthäkchen der Familie 1983 geboren, machte sich schon früh einen Namen in der Schauspielbranche. Bereits als Teenager war sie in Filmen wie "Liebe versetzt Berge" zu sehen. Neben ihrer TV-Karriere, die durch Rollen in Formaten wie Anna und die Liebe, "Der Bulle von Tölz" und "Der letzte Bulle" geprägt ist, ist sie auch regelmäßig auf der Theaterbühne aktiv. Für die Schwestern scheint sich der künstlerische Weg auszuzahlen – nicht nur beruflich, sondern vermutlich auch privat, da sie durch gemeinsame Projekte sicher viele besondere Momente teilen konnten.

Schauspielerin Barbara Lanz im März 2025

Elisabeth Lanz, Schauspielerin, 2025

