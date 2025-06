Wird "Tierärztin Dr. Mertens" eine neue Staffel bekommen?

Das Staffelfinale der ARD-Serie "Tierärztin Dr. Mertens" hatte es in sich: Susanne Mertens, gespielt von Elisabeth Lanz (54), trennt sich von ihrem Partner Mike, während zugleich ein Funke Hoffnung für eine neue Liebe aufkeimt. Matteo, der im Begriff war, die Stadt zu verlassen, entscheidet sich in letzter Minute um und kehrt in den Zoo zurück, wo sich die beiden tief in die Augen blicken. Ob und wie es für die beiden weitergeht, bleibt ungewiss. Ebenso offen ist bislang, ob die Serie in eine neue Runde geht. Der Sender ARD erklärte hierzu, dass eine Entscheidung über eine Fortsetzung nach Auswertung der Quoten sowohl im Fernsehen als auch in der Mediathek fallen werde.

Das Schicksal der Serie war in der Vergangenheit schon einmal fraglich. 2021 erklärte die ARD, dass nach der kürzeren siebten Staffel Schluss sein würde. Doch die anhaltend guten Zuschauerzahlen brachten eine Wende: Die achte und schließlich auch die neunte Staffel wurden produziert. Letztere, bestehend aus 13 Folgen, fand bei einem breiten Publikum großen Anklang. Besonders bemerkenswert ist, dass die Serie nicht nur ältere, sondern auch jüngere Zuschauer begeistert. Die seit 2003 bestehende Produktion hat sich von einem Spielfilm zu einer erfolgreichen Langzeitserie entwickelt, deren Charaktere im Laufe der Jahre einige Veränderungen durchgemacht haben – von Umbesetzungen bis hin zu neuen Figuren.

Elisabeth Lanz, die seit vielen Jahren die Tierärztin zum Leben erweckt, hat in der Vergangenheit gezeigt, wie weit sie für ihre Rolle geht. In einer besonders spannenden Szene agierte sie mit einer echten Schlange, die sich um ihren Körper schlang. Trotz dieses außergewöhnlichen Drehs bewies die erfahrene Schauspielerin ihre Professionalität und drehte unbeeindruckt weiter. Elisabeth, die dafür bekannt ist, sich in ihre Rolle hineinzuversetzen, schafft es, nicht nur als Tierärztin Susanne Mertens, sondern auch durch ihre Hingabe hinter den Kulissen Eindruck zu hinterlassen. Diese spezielle Mischung aus persönlichem Einsatz und fesselnder Storyline macht die Serie so erfolgreich und lässt Fans auf eine Fortsetzung hoffen.

Getty Images Elisabeth Lanz beim Film Festival in München 2018

Getty Images Elisabeth Lanz, Schauspielerin, 2025

Getty Images Elisabeth Lanz, Schauspielerin 2025

