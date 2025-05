Elisabeth Lanz' gefährlichster "Tierärztin Dr. Mertens"-Dreh

Elisabeth Lanz (53), bekannt aus der ARD-Serie "Tierärztin Dr. Mertens", erlebte bei den Dreharbeiten eine besonders heikle Szene. "Ich habe mal mit einer Schlange gedreht, die sich während einer Szene um meinen Körper schlang und auch ein Stück weit zugedrückt hat", erzählte sie gegenüber Bild am Sonntag. Doch die erfahrene Schauspielerin blieb ruhig und drehte professionell weiter: "Ich habe die Szene natürlich zu Ende gespielt, damit diese Bilder von der Kamera eingefangen werden konnten. Da bricht man nicht ab, weil man persönliche Befindlichkeiten hat", verriet sie. Elisabeth vertraut voll und ganz auf die Tiertrainer am Set: "Es ist ein feinfühliges Spiel zwischen Tier, Tiertrainer und mir."

Die Disziplin, die sie bei der Arbeit zeigt, hat Elisabeth laut eigener Aussage aus ihrer Vergangenheit als Leistungssportlerin mitgenommen. Zwischen 14 und 19 Jahren war sie im österreichischen Junioren-Kader der Leichtathletik. Heute kommt ihr diese Ausdauer zugute, wenn sie als "Tierärztin Dr. Mertens" tierische Szenen bewältigen muss. "Damals habe ich Disziplin gelernt, wie man sich Kräfte einteilt und wie man in seinen Körper hineinhorcht", so Elisabeth. Seit 2006 begeistert sie in ihrer Paraderolle in der ARD-Serie und ist damit fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft.

Auch ihre Familie hat einen Bezug zur Schauspielerei. Ihre Tochter, die in einer neuen Folge der Serie mitwirkt, beeindruckt Elisabeth: "Meine Tochter ist sehr begabt, aber sie ist auch sozial interessiert und engagiert. Sie macht jetzt eine soziale Ausbildung." Über die Pläne ihrer Tochter sagt Elisabeth: "Wenn ihr großes schauspielerisches Talent sichtbar wird, würde ich es ihr gönnen, auch hier ihre Ziele zu verfolgen. Die Ausbildung zum Schauspieler sollte vielleicht jeder machen, aber nicht davon träumen, berühmt zu werden." Neben ihrer Tochter gehört Elisabeths Schwester Barbara Lanz ebenfalls zur Schauspielbranche und ist in der Serie Der Bergdoktor zu sehen, bei welcher die 18. Staffel kürzlich zu Ende ging.

Getty Images Elisabeth Lanz beim Film Festival in München 2018

Andreas Rentz / Getty Images Elisabeth Lanz 2016

